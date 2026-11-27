近日一段何超儀早前出席電影《拾荒法師》謝票活動的片段在網上流傳，其中她講到之前去羅湖懲教所拍攝TVB劇《再戰明天》的怪事，她指當時有特約演員曾提醒「你入去全世界最唔好彩嘅人嘅地方拍戲，有冇諗住做返場法事呀？」但何超儀卻覺得只是拍戲，而且日日有裝香「唔信邪」，誰不知有日一收工就收到司機電話，指家中其中一隻愛犬出事送院，最終更返魂乏術。而何超儀透露，自己家中的狗狗全部本來都冇病冇痛，因此事出非常突然，亦不知道是何事：「好似邪教嗰啲Culture，要搵條友嚟犧牲，所以我好心痛。」

近日一段何超儀早前出席電影《拾荒法師》謝票活動的片段在網上流傳。（IG@ tommytcwtang）

何超儀講到之前去羅湖懲教所拍攝TVB劇《再戰明天》的怪事（《再戰明天》劇照）

大讚TVB勁到借真監獄實景拍攝 無視特約叮囑拒做法事

何超儀在謝票活動上與司儀潘紹聰對談時，重提當年拍攝TVB劇集《再戰明天》的難忘經歷。她坦言自己非常喜歡劇中囚犯「丁好好」一角，更對劇組能獲准進入真正的女子監獄取景大感佩服：「呢個就係TVB個power，可以勁到叫羅湖嗰個女子監獄開出嚟。」

何超儀憑《再見明天》於《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最佳女配角」獎，她不諱言很喜歡劇中囚犯「丁好好」一角。（TVB）

何超儀對劇組能獲准進入真正的女子監獄取景大感佩服：「呢個就係TVB個power，可以勁到叫羅湖嗰個女子監獄開出嚟。」（IG@ tommytcwtang）

潘紹聰聞言驚訝追問是否並非廠景，何超儀解釋劇集是「有景有堅，好多堅㗎」，指當年懲教署特意將囚犯暫時調往其他倉房，騰出一個監倉及飯堂讓劇組實地拍攝。不過拍攝期間，卻有一名特約演員突然提醒她監獄「好黑」：「我拍拍下先唔知有個特約演員同我講話，『好黑㗎喎，你知唔知呀？』我話『唔知喎，咩呀？』佢話『你入去全個世界最唔好彩嘅人嘅地方流連，喺度拍戲，你有冇諗住做返場法事呀？』我話『唔係呀嘛，唔使呀嘛？拍戲咋嘛，我日日都有裝香。』」

《再見明天》大部份都是於監獄實景拍攝，何超儀透露，當年懲教署特意將囚犯暫時調往其他倉房，騰出一個監倉及飯堂讓劇組實地拍攝。（《再戰明天》劇照）

一名特約演員突然提醒她監獄「好黑」：「我拍拍下先唔知有個特約演員同我講話，『好黑㗎喎，你知唔知呀？』我話『唔知喎，咩呀？』佢話『你入去全個世界最唔好彩嘅人嘅地方流連，喺度拍戲，你有冇諗住做返場法事呀？』我話『唔係呀嘛，唔使呀嘛？拍戲咋嘛，我日日都有裝香。』」（IG@ tommytcwtang）

中午收工即收噩耗 愛犬冇病冇痛突猝死：好似邪教要搵人犧牲

何超儀萬料不到怪事隨即應驗，她憶述某日清晨開早班，至中午12時收工步出羅湖懲教所時，竟收到司機來電通知家中出事：「我屋企養好多狗，但係當時冇一隻係有病，12點出到嚟，我司機話『大鑊喇！你隻狗去緊醫院。』我話『咩事呀？』佢話冇人知咩事。」

心急如焚的何超儀馬上趕往獸醫診所，期間外傭透露愛犬在車上仍有呼吸，可惜最終仍趕不及見最後一面，愛犬抵達動物醫院後便宣告不治。何超儀自此覺得每逢拍攝某類題材，都容易遇上不幸事，感嘆：「好黑㗎，係有啲嘢，有啲嘢係要犧牲，好似邪教嗰啲Culture，要搵條友嚟犧牲，所以我就好心痛囉。我隻狗做咩無啦啦瓜咗，好橋㗎，12點放工出嚟，就12點話俾你聽，而家瀨咗嘢，坐緊的士去睇醫生。」

何超儀中午12時收工步出羅湖懲教所時，竟收到司機來電通知家中出事：「12點出到嚟，我司機話『大鑊喇！你隻狗去緊醫院。』」（IG@ tommytcwtang）

何超儀指家中當時養很多狗，但全部冇病冇痛，因此突然離奇死亡，眾人都不知道發生何事。（IG@ tommytcwtang）