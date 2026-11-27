譚俊彥昨日（26日）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，他接受傳媒訪問時透露，現時最主要籌備明年1月的籃球賽，屆時會帶領劉穎鏇（Tiffany）及張振朗等隊友，預計在1月中左右與香港精英打比賽。

譚俊彥籌備1月籃球賽率劉穎鏇張振朗迎戰精英。(盧振輝 攝)

笑言無謂收埋Tiffany 早知對方是練波鐵腳

提到Tiffany早前打籃球大獲好評，譚俊彥笑言：「大家咁鍾意Tiffany，無謂收埋佢啦，一定要攞佢出嚟畀大家見多啲。」他表示自己與對方打了很多年波，早在四、五年前奧運期間的《明星運動會》已知道她很厲害，只是今次多了媒體報道，讓大家看到她一直都是球隊練波的「鐵腳」。

譚俊彥早知Tiffany是練波鐵腳。(盧振輝 攝)

讚劉穎鏇球技犀利 直言「冇當過佢係女仔」

被問到Tiffany的球技如何，譚俊彥大讚她非常犀利，更直言球隊上下都沒把她當女生看待：「男仔同女仔打就多數應該冇得打嘛，但係我哋冇當過佢係女仔。」他指雖然練波時亦有其他女生，但Tiffany可以與強度較高的男生一樣進行比賽，球隊平時亦不分男女一起練波。

劉穎鏇球技犀利。（IG@itstiffanylau）

譚俊彥直言「冇當過Tiffany係女仔」。(盧振輝 攝)

大讚張振朗操得Fit 袁偉豪重出江湖反催練波

至於隊中哪位男藝人最強，譚俊彥指大家各有不同功能性，大讚張振朗「操得好fit」，又指周志文及周志康兩兄弟亦打得很好，只是近期要開騷未得閒。他又笑言很開心能叫回袁偉豪（Ben）出來打波：「因為我哋打聯賽之前，佢話『好耐冇打啦』，我話唔緊要，總之一齊出嚟開心，而家佢仲催返我添呀，成日打電話嚟同我講話去練波添。」

譚俊彥指大家各有不同功能性，大讚張振朗「操得好fit」。(盧振輝 攝)

確認參演《新聞女王3》 賣關子指劇本好唔同

至於《新聞女王3》即將開拍，譚俊彥確認自己有份參演：「我消息係我有份囉，其他嘅我真係唔知。」他透露曾與監製傾談，劇本現正籌備中，並賣關子指今次「真係好唔同」，留待監製日後公布更多細節。被問到角色會否延續上集，以及是否有佘詩曼參演，他均笑稱「唔敢問」及「未知，要到時先知」，表示現階段會先專注手頭上的其他工作。