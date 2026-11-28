林子祥的41歲兒子林德信（Alex）結婚3年，婚後育有兩個女兒，生活美滿。但林德信在YouTube頻道節目《輕鬆啲 HZD》上罕有談及父母林子祥與吳正元當年離婚對自己造成的影響，直指當年年僅6歲的他，聽到爸爸親口跟他說要離婚，感到震撼又無助。林德信近日又拍片，透露與林子祥之間有一個很大的遺憾。

林子祥兒子林德信和孫女林明為他慶生。（IG@alamfish）

林子祥與林德信家人食飯。（IG圖片）

林德信透露與林子祥遺憾

林德信日前拍片透露，林子祥未做歌手前，曾在美國洛杉磯任職網球教練，因而在林德信3、4歲時已教他打網球。林德信直言有一個很大關於林子祥的遺憾，他說：「有一個好大嘅遺憾，就係細個冇多啲陪佢一齊打，因為我而家好鍾意打，我又好想同佢一齊打，但佢而家已經冇再打網球。」

林子祥與華納音樂 (香港)總經理的吳正元（右下二）結婚，育有一子（林德信）及一女（林德懿）。據指昔日林子祥踏進華納面試時，吳正元已對他一見鍾情，兩人後來便相戀並於1980年在美國結婚。（微博照片）

林德信父母離婚留童年陰影

林德信曾回憶起童年，當時只有6、7歲的他，正與家人在美國生活。有一日父親林子祥拉着林德信的手，將他帶到客廳，當時林子祥將他拉到梳化坐下，語重心長地宣告離婚的決定：「佢就同我講，『我同你媽咪要離婚喇，以後，即係我未必...』佢講咗好多嘢，但係個重點就係，『我未必可以成日喺度陪住你咁樣喇。』」

林德信坦言即使已長大成人，有許多時間去反思當時的人生轉捩點，但每當回首，仍會感到震撼又無助。林德信感嘆：「有好多時間去思考返呢個 moment，就都仲覺得，嘩！好多時候我都仲覺得……我係仲停留咗喺嗰個六歲嘅我。」

林德信透露與爸爸林子祥有一個很大的遺憾。（小紅書@AlexLam林德信）