呂慧儀昨日（26日）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，領取20年長期服務獎。她接受傳媒訪問時談及近況，透露現時主力集中在教育中心，同時亦正進修讀書。她謙稱：「因為我實在太唔醒目同埋太唔夠叻呢，所以要讀多啲書。」又指暫時有很多功課要做。

呂慧儀領取20年長期服務獎。(盧振輝 攝)

進修為做囝囝榜樣 笑言母子齊做功課「唔知邊個陪邊個」

談到轉換另一個身份的感受，呂慧儀直言感到開心：「一路study，一路會發現自己有啲咩地方唔夠叻或者唔夠好，原來又學多一樣嘢喎。」她又指身邊個個都是讀書很厲害的人，會鞭策自己要多加努力，更希望能「做個好榜樣畀小朋友」。提到囝囝的反應，她笑指囝囝起初不知道自己在做甚麼，但總知媽媽要做功課：「所以佢都成日remind『媽咪，你唔係要做功課咩？我哋一齊做功課啦』咁樣囉。」她指母子會互相鼓勵，囝囝見到她要做功課時，亦會自己拿出功課一起做，令她不禁笑言：「都唔知邊個陪邊個而家。」

呂慧儀重返校園做囝囝榜樣。(盧振輝 攝)

讚香港大學質素高 望囝囝留港升學讀母校科大

至於將來會否考慮送囝囝到海外升學，呂慧儀坦言：「海外升學都會諗嘅，但係我會想佢可以喺香港度讀囉。」她認為香港的大學質素很好，世界排名亦高：「而且同屋企人唔需要相隔兩地咁遠，即係互相照顧又容易啲。咁你知，即係我就冇乜所謂啦，但係可能啲老人家想見佢嘅時候，如果佢去到好遠讀書又好難見到，會好掛住咁囉。」最後她更笑言：「我寧願佢就讀返我嘅母校，讀返科大，咁就好啦，如果佢有咁嘅能力讀到就好啦。」