無綫電視（TVB）昨日（26日）於電視城舉行的一年一度《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》陣容鼎盛，今年合共表揚184位職藝員。場內焦點除了由效力半世紀、榮獲50年服務金牌的李家鼎（鼎爺）及獲30年金牌的薛家燕領銜外，與丁子朗同期踏入電視城第10個年頭的藝人，還包括視帝譚俊彥、張寶兒、鄺潔楹及鄭衍峰等。丁子朗自2016年參選《香港先生》奪得亞軍及最上鏡先生入行，轉眼間由初出茅廬的新人晉升為站穩陣腳的男主角，如今接過沉甸甸的「十年牌」，對他而言無疑是演藝生涯中極具分量的一道里程碑。

丁子朗出席《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，獲頒10年長期服務獎。(盧振輝 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時坦言，沒想過自己會在同一間公司工作長達10年：「其實有啲想像唔到嘅，但係10年之後，仲係呢個後生仔仲係小朋友咁樣囉而家。」回想10年前初入TVB，自小看TVB劇的他直言感覺神奇，當時覺得每個人都是明星、每個景都「好熟口面」，但10年過去，身邊不少人已變成朋友甚至家人：「所以對呢度嘅歸屬感係大咗好多囉。」

丁子朗沒想過自己會在同一間公司工作長達10年。(盧振輝 攝)

視新劇《驅魔速遞》為10年小測驗 慶幸收穫珍貴友誼

談到10年來最喜歡及期待的角色，丁子朗表示特別喜歡《俠醫》，全因可以「做壞人」，至於最期待的則是即將推出的《驅魔速遞》，形容對自己而言是非常困難且難演繹的角色，視為「10年嘅一個小測驗」。除了拍劇，他亦對入行時的《香港先生》及《森美旅行團》印象深刻，慶幸在公司收穫珍貴友誼，提到曾與戴祖儀、吳若希同遊澳洲，又與麥美恩（Mayanne）及森美至今依然在群組聯絡，直言這份友誼非常難得。

丁子朗視新劇《驅魔速遞》為10年小測驗 。(盧振輝 攝)

自言健忘視低潮為向上 笑指缺席台慶冇抽大獎最唔開心

被問到10年間最難捱的時刻，丁子朗指這10年雖有高低起伏，但自言比較健忘，每次不如預期時都會視之為：「山過山，永遠向上嘅途中。」坦言自己沒甚麼特別不開心的事，但一定要說一件的話，他大笑指：「今年冇參加台慶冇抽到大獎。」

丁子朗笑指缺席台慶冇抽大獎最唔開心。(盧振輝 攝)

親解缺席台慶全因出外搵錢 淡然回應「被放棄」傳聞

對於今年缺席台慶惹來網民留言問：「丁子朗去咗邊」、「係咪放棄咗丁子朗」，丁子朗解釋：「今年好幸運啦，有機會喺出邊嗰度搵錢錢，做呢一個嘅MC，咁連續做咗幾日，所以就好抱歉啦，即係我嚟唔到支持公司，抽唔到公司個大獎，係有可惜嘅。唯有下年參加返啦，不過如果下年有工作機會都可能會繼續工作。」但被問到會否覺得公司會放棄他時，他淡然回應：「好老實講，從來公司都冇話支持定放棄任何一個人嘅。」

丁子朗親解缺席台慶全因出外搵錢。(盧振輝 攝)