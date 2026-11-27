陳豪上葉念琛網台剖白三十年演藝路 「我哋嗰代唔驚冇劇拍，最驚冇命拍！」 點評五大花旦：佘詩曼無敵、陳慧珊似前輩、鍾嘉欣係妹妹、龔嘉欣有潛力、楊茜堯進步大。

陳豪日前獲邀擔任葉念琛YouTube頻道《Meaningful》王牌節目《琛導Casting》嘉賓。適逢他主演的TVB新劇《玫瑰戰爭》即將推出，陳豪在訪問中罕有地由1994年首部電影《晚9朝5》講起，細數入行三十年的高低起跌，更爆出金句：「我哋嗰代唔驚冇劇拍，最驚冇命拍！」他直言當初根本無心做演員，入行只因「睇片酬」，又自爆首次拍戲時導演一嗌Action即發抖，連對白都講唔出，謙稱：「我唔係天生出嚟就係一個主角。」

「我哋嗰代唔驚冇劇拍，最驚冇命拍！」 陳豪憶TVB十年無休

談到在TVB的歲月，陳豪透露自己曾長達十年沒有休息，產量極高，更爆出金句：「我哋嗰代唔驚冇劇拍，最驚冇命拍！」他解釋當年長年這樣拍，就算不講怎樣演，單是造型都成問題：「幾個時裝劇走在一起，糟了，你的造型怎樣做呢？」要靠角色人物性格的變化去做出對比。他認為演員到了差不多時候，休息一下是好事：「不斷輸出，如果沒有輸入、也沒有經過思想，有很多東西不能夠去精進。」

首部戲《晚9朝5》露股有顧慮 陳德森幕後推一把

陳豪回憶第一部電影《晚9朝5》在蘭桂坊一間已結業的Disco「Berlin」拍攝，當時23歲的他正專注模特兒事業，接戲只為片酬，從未視為機會。他笑言起初獲告知有親吻纏綿戲，導演陳德森更以《不道德的交易》作參考，但突然被要求露屁股，他曾擔心影響模特兒工作，衡量後才答應。

不過真正埋位時，他因太紳士、太死板，被導演指與外型不符，要在背後「推他兩把」。他坦言首次看首映感覺「不是那麼好」：「第一因為我露屁股，第二我始終唔習慣喺銀幕見到自己。」他更自爆圍讀時才得悉該片被列為三級片，心裏有點抗拒，但拍攝後才明白導演想講寫實故事。

機會流失才愛上演戲 靠「唔怕蝕底」捱出頭

陳豪表示，《晚9朝5》後雖多了拍戲機會，但他依然無心做演員，角色不分主次，只談價錢，來者不拒，結果演了大量古惑仔角色而被定型。他曾向導演要求演好人，對方卻叫他「做回自己」，他無奈道：「但我不是古惑仔啊。」真正令他對演戲產生興趣，反而是機會開始離他而去之時：「當機會慢慢離我而去，我先真正開始對演戲有興趣，覺得人生唔可以再咁落去。」

他試過一個月、兩個月、三個月無工開，開始質疑前路。他寄語年輕演員要咬緊牙關、不怕吃虧：「你吃虧得越多，越無所謂，換取嘅就係機會。」他又以「肚子餓」比喻演員的驅動力：「同一等級嘅演員，邊個特別肚餓，你一定見到他跑出來。」

入TVB獲戚其義啟發 《洛神》NG二三十次

陳豪透露，加入TVB前經紀人許願幫他約見曾勵珍，當時他仍頂着《極速傳說》「喪偈」的金髮、聲音沙啞，卻穿了西裝見面。他原以為在《妙手仁心2》演警察，開拍時才獲發醫生白袍。他感激監製戚其義給他很多演戲啟發，又自爆首拍電視劇時因不懂放鬆，一隻手永遠插在口袋裡。

談到第一部古裝《洛神》演曹丕，他直言「簡直叫人害怕」，因對白咬文嚼字，很多字不懂讀，每句NG二三十次，自覺不好意思，幸得劉丹、麥長青、馬浚偉、蔡少芬等對手包容。他笑言曾問戚其義：「如果我係監製，我一定唔會找你。」但拍完後很有滿足感，因克服了困難，該劇也是他最喜歡的古裝戲。

《金枝慾孽》內地爆紅始料不及 《溏心風暴》得得地開拓喜劇

對於有份演出的《金枝慾孽》成為經典，陳豪表示當時台前幕後都非常認真，編審周旭明、監製戚其義投放很多試鏡，鄧萃雯、張可頤、林保怡、蔡少芬、黎姿等好演員雲集，大家知道出來會不錯，但沒想過在內地爆紅得那麼厲害。他透露喜劇戲路源自梅小青，當年在《洛神》片場與蔡少芬玩耍被罵一頓後，梅小青安排他在《絕世好爸》演搞笑角色，其其後劉家豪看到喜歡，便專門找他拍喜劇。

提到《溏心風暴》的「得得地」，他與夏雨兩父子刻意設計輕鬆互動，夏雨又很配合撞擊新火花，化學作用不錯。他亦分享群戲心得，透露年輕時與一眾演員因群戲無對白時無做戲而被劉家豪「罵到狗血淋頭」，自此緊記就算無對白無戲份，都要在戲內做反應、做好本分，這才是入戲。

首奪視帝保持平常心：獎項不是一切

談到2007年憑《溏心風暴》首奪視帝，陳豪形容心情開心、緊張，但自己沒把獎項看得太重：「獎項只係一種鼓勵、一種獎勵，但不是一切，只係好短暫嘅嘢。」他反而擔心獎項處理不好會令演員退步：「當你覺得自己已經夠好、唔需要再進步，那就糟糕了。」他強調要保持進步心態。

點評五大花旦：佘詩曼無敵 陳慧珊似前輩 鍾嘉欣係妹妹 龔嘉欣有潛力 楊茜堯進步大

被葉念琛笑指是「花旦收割機」，陳豪逐一點評合作過的五位花旦。他視陳慧珊為前輩，欣賞對方一本正經、認真真誠的特質，表示在她身上學到對人對事的認真和真誠。

與佘詩曼合作最多、同步成長，他大讚對方全面、百變：「佘詩曼是無敵的！」最難忘《火舞黃沙》與她齊困水井，自己被倒吊近100呎落水井的互動；亦喜歡與她在《公主嫁到》鬥氣鬥嘴，因大家同頻、「兵來將擋」。至於鍾嘉欣，他形容是乖乖女、單純、對演戲充滿熱誠，一直當她是妹妹看着成長。龔嘉欣則是頗為厲害的後輩，努力、隨和、有心演戲，將角色抓得很好，認為她還可有更多發揮。繼《宮心計》後相隔17年，最近在《玫瑰戰爭》再與楊茜堯合作，他覺得對方婚後人生經歷多了，演戲進步了很多，重遇仍有特別默契，就像早前遇見黃德斌一樣，TVB演員那份默契依然存在。

《玫瑰戰爭》演「紳士怪物」 寄語後輩堅持

陳豪在《玫瑰戰爭》飾演娛樂公司大老闆，操控藝人生殺大權，表面無害實則是「紳士怪物」，他刻意將前面做得平常簡單，留待後面衝擊感：「做一個話事人的位置，很多事情不只是黑白這麼簡單，有很多灰色地帶。」

回望二十年電視生涯，陳豪感慨過往經歷一直堆積到現在：「如果沒有過往的自己，不是這樣做的話，尤其我在電視圈長大，其實每一部劇都是逼着我去成長。坦白說，我不是天生出來就是一個主角，就算做了主角，我也要花很長時間去適應。」他寄語年輕演員要堅持、犧牲、忍耐：「你不熬過去，不會見到成功那一點，但你一定要熬過去。」