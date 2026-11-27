憑TVB旅遊節目《潮什麼》系列成功入屋的梁芷珮（Christy），向來予人精力充沛、陽光健康的形象。不過，她日前（25日）突然在社交平台貼出身穿病人服身處醫院的照片，自爆入院接受全身麻醉檢查，嚇窒一眾網民。幸好她今日（27日）再發新帖向大家報平安，讓粉絲放下心頭大石。



梁芷珮入院接受全身麻醉檢查。（IG@imchristyleung）

麻醉藥未散鬧笑話

從梁芷珮早前分享的醫院照可見，雖然她剛完成全身麻醉檢查、頭髮略顯凌亂，但面色紅潤且精神不俗，面前更擺放着叉燒菜心飯及老火湯，胃口相當好；她自爆甦醒一刻藥力未散竟「九唔搭八」，開口第一句便問護士：「做麻醉科醫生使唔使要入醫學院？」連自己亦覺得十分無厘頭。

入院消息曝光後引來大批網民及圈中好友慰問，為免大家過分憂慮，梁芷珮今日（27日）在IG上載與細女Kasey戴上可愛頭箍的合照報平安，狀態極佳的她更興奮寫道：「我冇事呀！多謝大家咁關心我，我仲同阿妹plan定去Disney On Ice喇！」用行動證明身體無礙。

梁芷珮報平安。（IG@imchristyleung）

曾受子宮肌瘤困擾

事實上，梁芷珮過去亦曾公開分享健康亮紅燈的經歷。她早前受訪時自爆曾發現子宮內長有約4厘米大的肌瘤，一度引發嚴重「血崩」。雖然西醫指肌瘤有機會隨更年期萎縮而毋須開刀，但介意體內有異物的她最終決定轉看中醫，經過服藥、針灸及暖宮療程調理後，不但經期回復正常，一年後複檢更發現肌瘤顯著縮小甚至難以察覺。

梁芷珮透露靠中醫針灸令她子宮肌瘤縮小了。（IG圖片）

家族有青光眼遺傳史

除了婦科問題，梁芷珮一家近年亦面對不少健康考驗。她曾透露母親與大她10年的胞兄均患有青光眼，兄長更需長期用藥控制眼壓；由於屬家族遺傳病史，梁芷珮接受眼科檢查後亦發現指數處於臨界點，需要定期覆診監察。

梁芷珮與父母及哥哥感情甚好。（IG：@imchristyleung）

梁芷珮一家五口感情要好。（IG@imchristyleung）