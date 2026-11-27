現年66歲的歐陽震華（Bobby）與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻（Rosanna）於1996年11月26日結婚，昨日（26日）正式迎來結婚30周年「珍珠婚」大日子！向來人緣極佳的歐陽震華，獲圈中好友梁思浩秘密籌備長達半個月，聯同吳家樂以及鄧兆尊等一眾好友舉辦驚喜慶祝派對，令兩位主角感動不已！

歐陽震華與太太傅潔嫻昨日（26日）迎來結婚30周年「珍珠婚」，獲好友梁思浩秘密籌備半個月舉辦驚喜派對。（微博@梁思浩香港）

派對現場訂製了三層珍珠白色鮮花蛋糕，頂部插上閃亮「30」蠟燭，前方放有寫上「嫻妹 & 華哥 三十年 相濡以沫」字牌及兩人合照。（微博@梁思浩香港）

秘密籌備半個月 親友專程由上海及外地返港祝賀

梁思浩今日（27日）在微博上載多張派對現場合照並發文透露整個驚喜過程，他表示：「一對恩愛30年嘅幸福夫妻 @歐陽震華 @RosannaFu 一個令兩位主角超級驚喜嘅派對。一個籌備咗半個月嘅驚喜party。兩位主角，本來以為只係同我同ivy姐，do do食飯，點知一打開門嗰剎那……」梁思浩續指現場雲集一眾摯友送上無限祝福，當中更有親友專程從外地及上海飛返香港出席，足見歐陽震華夫婦在圈內外均極得人心。

吳家樂、梁思浩、歐陽震華及鄧兆尊在派對上搭膊頭舉杯暢飲，展現多年兄弟情。（微博@梁思浩香港）

歐陽震華與傅潔嫻原本以為只是普通飯局，一推開門見到逾十位好友齊集送驚喜，全場舉起「3」字手勢大合照。（微博@梁思浩香港）

巨型字畫配相濡以沫蛋糕 圈中老友齊舉「3」字手勢

從梁思浩分享的現場照片可見，派對現場布置得相當喜慶且充滿心思，牆上掛有兩個巨型紅色心形氣球，以及兩幅大型書法掛軸，分別寫上「嫻妹 & 華哥 三十年 情深似海 愛如初見」及「珍珠婚快樂」。席上更特別訂製了一個三層珍珠白色鮮花蛋糕，頂部插上閃亮「30」字樣蠟燭，蛋糕前方擺放了寫有「嫻妹 & 華哥 三十年 相濡以沫」的朱古力牌及兩人合照。

一眾老友難得聚首一堂，吳家樂、梁思浩、歐陽震華及鄧兆尊對鏡頭露齒大笑，氣氛相當融洽。（微博@梁思浩香港）

梁思浩透露當晚有好友專程由上海及外地返港出席派對，足見歐陽震華夫婦人緣極佳。（微博@梁思浩香港）

傅潔嫻當晚身穿米白色高領毛衣配一頭清爽短髮，手捧大束粉紅玫瑰花束，狀態極佳；而歐陽震華則戴上招牌黑框眼鏡及冷帽，全程緊攬愛妻，夫妻倆笑得相當甜蜜。在場逾十位賓客包括梁思浩、吳家樂和鄧兆尊等，更齊齊舉起「3」字及「OK」手勢代表30周年大合照，場面溫馨熱鬧。