謝霆鋒「頂包案」發生於2002年3月，當時21歲的謝霆鋒駕駛一架240 萬港元的法拉利 F360 跑車，在香港金鐘紅棉路失控撞向路邊花槽及圍欄，車身嚴重損毀。發生交通意外後，謝霆鋒找了英皇娛樂司機兼謝霆鋒助手成國定（35歲），冒充司機自首，案發時處理該宗交通意外的警員劉志偉（28歲），涉嫌包庇及容許成國定冒充司機，事件之後引發廉政公署介入，最終於2003年11月28日由高等法院原訟法庭駁回定罪上訴（維持原判）。

謝霆鋒「頂包案」令事業跌落谷底，2012年他接受黎芷珊《最佳男主角》節目專訪，被問及此事亦大方回應。

謝霆鋒「頂包案」事件時間線與司法程序

2002年3月23日交通意外與頂包凌晨時分，謝霆鋒駕駛法拉利 F360 跑車在中環紅棉路失事撞毀花槽及欄杆。謝事後離開現場，英皇司機成國定約15分鐘後向到場警員自首冒認為司機。

2002年4月12日廉政公署拘捕廉政公署接獲舉報展開調查，清晨於張栢芝寓所拘捕謝霆鋒，扣查約36小時後准予保釋。

2002年6月6日正式落案起訴律政司及廉署正式起訴謝霆鋒與警員劉志偉一項「串謀妨礙司法公正」罪。成國定早前已認罪並被判監4個月。

2002年10月2日裁定罪名成立西區裁判法院裁判官衛以寬裁定謝霆鋒及劉志偉罪名成立。謝霆鋒須即時還押壁屋懲教所14天以索取背景及社會服務令報告。

2002年10月16日判刑結果裁判官判處謝霆鋒 240小時社會服務令，警員劉志偉則被判監禁6個月。

2002年11月18日刑期覆核律政司因社會輿論認為判刑過輕申請覆核刑期，裁判官經覆核後決定維持原判。

2003年11月28日高院上訴被駁回謝霆鋒就定罪向高等法院提出上訴以求「洗底」，法官貝珊頒下判詞駁回上訴，指出謝雖聲稱角色被動，但作為計劃得益者在知情下未有阻止，已構成「串謀」。

2004年4月終審上訴失敗謝霆鋒向終審法院申請上訴許可再遭駁回，定罪成為終局（註：同案警員劉志偉其後向終審法院上訴得直，獲撤銷定罪）。

事件結束後，謝霆鋒曾暫別娛樂圈一段時間，之後復出他主力發展內地及電影市場，一改戲路成為動作巨星，大部份動作場面均親身上陣，弄得遍體鱗傷，有報導指受傷亦使其左手無名指無法伸直。

謝霆鋒2012年接受黎芷珊專訪，罕談「頂包案」一事。

2012年謝霆鋒接受黎芷珊《最佳男主角》節目專訪，被問及「頂包案」一事，他亦大方回應，他說：「我冇企圖去犯罪，但係有冇犯錯？我而家明白喇，我應該即時報警，即使我冇撞到人，我冇去行賄、冇做任何嘢都好，咁但係⋯⋯一向就係⋯⋯我叫我司機幫我攪掂佢，『我幫你攪得掂』就係揾㗎拖車，幫我拖嘛，咁但係最後受益人係我，咁就判咗落我度，咁⋯⋯呢個係⋯⋯要學識嘅教訓嚟嘅，但係⋯⋯當日係⋯⋯比較好似香港攪到好大件事，好似選緊新特首咁樣，做乜啫？」

謝霆鋒在《最佳男主角》節目中表示，那年他在蒙地卡羅奪得全球亞洲最暢銷男歌手，是人生高光時刻，但沒想到之後要面對「頂包案」。

之後黎芷珊再問謝霆鋒，「頂包案」是不是人生好大打擊，謝霆鋒表示同意，「絕對係，再加上嗰件事之前兩個月，我啱啱去咗蒙地卡羅攞全球亞洲最暢銷男歌手，我坐隔離嘅係Enya、Enrique Iglesias、Michael Bolton、Jay-Z國際級歌手，咁攞完一個咁international嘅金球獎返嚟，好記得攞住返嚟，啲獎我平時擺喺喼，我係攞住個獎落機，劉偉強喺我面前行過『嘩！你⋯⋯恭喜哂」，差唔多喺⋯⋯一個最高處，突然間去一個最低處，嗰個比例，我諗冇一樣嘢可以比喻，咁但係我又覺得⋯⋯令到自己一生多一頁嘅經驗嚟。」