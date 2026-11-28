樂壇天王李克勤與太太盧淑儀向來是超級羽毛球發燒友，與國家羽毛球隊（國羽）多名主力成員私交甚篤。適逢近日多名國羽猛將來港出戰賽事，李克勤夫婦即盡地主之誼，日間親身入場觀戰打氣，晚上更設宴款待一眾好友！李克勤日前在微博晒出多張飯局大合照並發文寫道：「國羽好友們來香港比賽，日間看球，晚上聚聚 @F馮彥哲 @梁偉鏗K @王昶天天都想拿冠軍 @吃恩陳某」，展現文體圈跨界深厚情誼。

現年58歲的李克勤與一眾廿多歲的國羽主力打成一片，合照時更屈膝蹲低舉起雙V手勢，童心未泯。（微博@李克勤）

王昶（左起）、梁偉鏗、李克勤、陳柏陽與馮彥哲在巨型仙鶴畫作前大合照，眾人齊齊擺出搞怪甫士。（微博@李克勤）

「梁王組合」著拖鞋輕鬆赴宴 李克勤化身小粉絲逐一集郵

從李克勤分享的現場照片可見，當晚飯局雲集多位國羽人氣名將，包括巴黎奧運男雙銀牌得主「梁王組合」梁偉鏗與王昶、混雙名將馮彥哲及陳柏陽等。一眾運動員卸下賽場上的緊張戰衣，換上休閒便服赴會，王昶更腳踏洞洞拖鞋、梁偉鏗則穿上平底拖鞋，打扮相當隨性接地氣。身穿黑色連帽衛衣配闊腳牛仔褲的李克勤在席間心情大靚，不僅逐一與梁偉鏗、王昶、馮彥哲及陳柏陽搭膊頭單獨合照，大合照時更與一眾年輕球手齊齊做出搞怪手勢及「V」字手勢，完全融入「小鮮肉」圈子。

李克勤（右）近日盡地主之誼宴請來港比賽的國家羽毛球隊好友，並與混雙名將馮彥哲（左）搭膊頭合照。（微博@李克勤）

巴黎奧運男雙銀牌得主王昶（左）身穿黃色外套配洞洞拖鞋輕鬆赴宴，與李克勤齊齊對鏡頭舉V及豎拇指。（微博@李克勤）

「梁王組合」另一成員梁偉鏗（左）亦以T恤短褲配拖鞋造型現身飯局，與李克勤互相指着對方合照，氣氛歡樂。（微博@李克勤）

李克勤（左）身穿黑色衛衣及闊腳牛仔褲，與國羽男雙選手陳柏陽（右）並肩留影。（微博@李克勤

盧淑儀牛仔褸造型減齡 雙手比心顏值依然在線

除了李克勤之外，太太盧淑儀亦有現身另一場晚間聚會，與梁偉鏗、馮彥哲及一眾年輕球員大合照。相中53歲的盧淑儀身穿藍色牛仔外套配黑長褲，一頭長髮披肩，對鏡頭雙手比出韓式心心手勢，皮膚白滑緊緻、笑容甜美，凍齡美貌完全看不出真實年齡，獲不少網民大讚「克勤嫂依然咁靚」、「簡直係國羽最強應援團」。