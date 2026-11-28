現年42歲的「索爆靚媽」鍾嘉欣（Linda）與脊醫老公Jeremy婚後育有兩女一子，一家五口定居加拿大過著寫意美滿的生活。雖然近年她間中會重返幕前開騷及出席活動，但只要一有空閒時間，便會全心全意陪伴子女享受家庭樂！



鍾嘉欣（Linda）今年在大灣區舉行巡迴演唱會。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣「Thank you sir」上身向現場粉絲做出敬禮（Salute）手勢。（Threads）

鍾嘉欣早前接受陳敏之訪問，解釋點解會做「敬禮」手勢。（YouTube@Chi Chat）

鍾嘉欣孖大女Kelly海邊嘴對嘴親吻

今日（11月28日）嘉欣便在社交平台大派福利，分享多張與女兒們到海邊遊玩的溫馨靚相，畫面充滿濃濃愛意！從曝光的相片中可見，當日天氣極為晴朗，海面波光粼粼；嘉欣與大女Kelly一同坐在海邊的大石上，兩母女手牽著手深情對望，更上演「嘴對嘴親吻」的溫馨一幕，母女感情好到令人羡慕，畫面有愛爆燈！

鍾嘉欣海邊錫大女！（IG@chungkayanlinda）

緊接著另一張照片更是甜度破表！只見身穿型格牛仔外套的大女Kelly伏在海邊的枯木上，主動彎下身子溫柔親吻坐在旁邊、頭戴粉紅色冷帽的細妹Anika（梁紫琳）；兩姊妹感情極好，毫無隔閡的親密互動瞬間融化一眾網民，令整個畫面充滿童真與溫暖。

家姐再錫妹妹，好溫馨！（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣大女暴風式成長。（IG@chungkayanlinda）

英文長文分享宇宙減壓法

除了曬出絕美親子照，鍾嘉欣亦在帖文中感性以英文發文分享生活感悟！她表示自己喜歡想像在浩瀚無垠的宇宙中，身處這個小星球上微不足道地旋轉，這樣一來，生命中的一切煩惱彷彿都會變得更小、更輕鬆，藉此提醒自己要學會深呼吸並好好享受當下。帖文一出隨即吸引大批網民湧入留言區洗版，紛紛大讚「So sweet！」、「好溫馨的畫面」。