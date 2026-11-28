現年51歲的「日本通」杜如風（Helen），最近轉戰韓國首爾為TVB主持全新旅遊節目《跟風旅行團》，繼續以一貫「世界級港女」兼傻大姐作風帶觀眾吃喝玩樂，又不時與幕後團隊互窒。不過，節目播出後在社交平台Threads掀起熱議，有網民發長文力數她主持「5宗罪」，狠批她主持毫無感情兼「塊面好膠夾硬」，猶如「真人表演AI劇」及「木頭人」。向來作風率直的杜如風未有退讓，火速親自現身帖文以五字真言霸氣反擊：「冇人逼你睇！」瞬間引爆網民兩極熱議！

「日本通」杜如風（Helen）近日轉戰首爾，為TVB主持全新旅遊節目《跟風旅行團》。（TVB截圖）

有機會購物即雙眼發光。（TVB截圖）

今次韓國遊食同遊景點打卡居多。（TVB截圖）

仲喺首爾慶祝51歲生日。（TVB截圖）

網民狠批似「真人表演AI劇」 直指面僵如木頭人

事緣有網民收看11月25日播出一集（走訪藍帶認證網紅龍蝦餐廳及《黑白大廚》8強主理的西班牙Omakase餐廳）約15分鐘後大感失望，在Threads發文大數杜如風五大問題。該網民首先批評她在鏡頭前「冇對著鏡頭地不斷背台詞」，完全感受不到她對首爾景點有任何情感，猶如「真人表演AI劇」；其次指她台詞刺耳之餘又不間斷重複英文口號「I am a strong woman!!」，令觀眾毫無休息空間靜靜欣賞風景與美食。

除了主持節奏與投入度遭質疑，該網民更將矛頭直指其外貌，狠批：「加上杜如風都唔細，塊面好膠夾硬，除咗難頂，其實都幾唏噓，曾經嘅旅遊KOL，現在只是一個木頭人咁……」帖文一出隨即引起不少網民附和，有人亦指出她與幕後工作人員的互動略顯生硬尷尬，令人有公私不分的觀感，更直指她介紹的景點略嫌過時，且對首爾的投入程度明顯不及日本。

網民批膠面，表現生硬係木頭人，力數杜如風五宗罪。（TVB截圖）

五字真言反擊吸逾千讚

面對尖銳批評，杜如風毫不客氣，直接用個人帳號在該帖文下留言五個字：「冇人逼你睇！」霸氣回應隨即吸獲逾1,400個讚好。對於網民評價，杜如風事後回覆傳媒時表現豁達，一笑置之表示：「都慣咗啦，通常都影響唔到我嘅心情。」她亦對今次節目的表現相當滿意，直言：「我覺得拍得幾好㗎，出咗好多力，都希望多啲人睇到！」

節目播出後在Threads惹來負評，有網民發長文力數她主持「5宗罪」，狠批猶如「真人表演AI劇」。（threads截圖）

網民反應兩極 力撐夠真同時指：明顯鍾意日本多啲

事件曝光後，網民反應相當兩極。大批忠實擁躉隨即湧入留言區力撐，認為這正是杜如風維持十多年的招牌風格，勝在夠真、不造作：「Helen 好睇呀，夠真我鍾意。」、「我好鍾意睇！佢連埋班Crew啲交流都出埋，好真好搞笑、好輕鬆，又發現到啲新嘅景點」、「佢呢個風格維持咗10幾年喎，你第一次睇佢？」

不過，亦有部分網民認同樓主觀點，覺得她與工作人員互動略顯生硬，更有人指出她的強項始終在日本旅遊，直言：「都係佢一向 style，不過都睇得出佢真係鍾意日本多好多」，建議她回歸最熟悉的日本領域。

面對尖銳批評，杜如風火速親自現身帖文，以五字真言霸氣反擊：「冇人逼你睇！」吸獲逾1,400個讚好。（threads截圖）

挑戰8個鐘行10景點 頂唔順當街噴鎮痛劑兼放棄東大門

雖然被批投入度不及日本，但杜如風在最新一集（11月27日）其實相當賣力。該集她大玩「一日鴨仔團」，挑戰8小時內暴走10個景點，先後走訪「桂洞街」、「北村三景」、「北村韓屋村」及「景福宮」等。雖然有專車接載，但全程極少購物環節兼要不斷落地行路打卡，令平時歎慣的Helen行到喊攰，下午2時45分更要坐在街頭，由工作人員即場為其小腿噴上鎮痛噴霧紓緩腳痛，最後更索性放棄壓軸景點東大門！

期間她亦不忘發揮本色大講「有味爛Gag」，在品嚐「朱古力冬甩」配「黑咖啡」時，更笑窒幕後工作人員：「估唔到錯過你嘅青春期，仲見證到你嘅更年期。」繼續貫徹其無厘頭搞笑本色。

品嚐「屎」造型嘅朱古力冬甩。（TVB截圖）

行足多個旅遊景點。（TVB截圖）

行足多個旅遊景點。（TVB截圖）

雖然有專車，但港姐級數嘅杜如風行路多嗌痛，一度要用鎮痛噴霧。（TVB截圖）

主持風格獨特，有唔少支持者。（TVB截圖）