微博昨日（28日）於沙田馬場舉行《微博國際文化交流之夜》，世界各地的頂流歌手、演員都有出席，當然不能夠少了香港藝人。當晚大會特別立足粵港澳大灣區國際交流定位，吸引內地、港澳台乃至亞太地區近百位頂尖影視文藝名家參與。香港作為「超級聯繫人」，當晚本地嘉賓比例更突破六成。陳豪、高海寧、馬國明及李施嬅同台摘下「年度品質演員」，不僅是對四人深厚表演功架的高度肯定，亦展現出香港實力派演員在融資合拍新浪潮下無可替代的專業號召力與市場認受度。他們在梁靜手上接過獎座並合影留念後，隨即輪流分享得獎感受。

陳豪、高海寧、馬國明及李施嬅同時獲頒「年度品質演員」。（盧振輝 攝）

陳豪視獎座為鼓勵 承諾拍更多好戲

陳豪率先發言表示感謝大會頒發獎項，並直言獎項對演員意義重大：「非常感謝微博送我這個獎項。當演員呢，我覺得一個獎座都是一種鼓勵，我會繼續努力，拍更多更好的戲，謝謝！」

陳豪直言獎項對演員意義重大。（盧振輝 攝）

高海寧預告《新聞女王3》 透露孖白鹿合演新劇

緊接發言的高海寧表現雀躍，她除了感謝微博外，亦特別多謝所有曾給予機會的幕後功臣：「我想感謝所有用過我的監製跟導演們，因為這個獎是屬於所有我演過的角色跟我共同的成就。我覺得要保持品質是很難的一件事情，但是我會努力，我會盡力。」她更趁機預告接下來的新動向，透露將會帶來與白鹿合演的《開到荼蘼》，以及大家十分期待的《新聞女王3》，希望日後繼續有更多代表作及角色，讓大家產生共鳴。《新聞女王》自播出以來已成為近年華語影視界現象級大女主劇代表作，不僅在兩地創下極高收視熱潮，劇中飾演「許詩晴（Cathy）」的高海寧更憑藉精湛演繹爆紅，成功打開內地主流影視市場。在今次《2026微博國際文化交流之夜》盛典上，《新聞女王》系列更獲頒「年度文化傳播影響力IP」，足見其跨地域傳播力。

高海寧預告《新聞女王3》。（盧振輝 攝）

李施嬅談演員初心 自言幸運遇好團隊

李施嬅分享感受時則大談作為「品質演員」的態度，她認為現在做演員不單止是演戲：「其實無論是甚麼樣的工作，都需要保持一個初心，百分之百做好每一個工作。因為現在其實做演員不只是演戲了，可能要拍綜藝節目，也有可能要做廣告啊、活動。」她又自言是非常幸運的演員：「無論是之前的綜藝節目、電視劇《新聞女王》，還有剛剛上映的電影《空槍》，我都遇到很好的演員、很好的團隊。我會一直保持初心，也非常期待之後接下來的所有工作。」

李施嬅談演員初心。（盧振輝 攝）

馬國明普通話唔靈光 貫徹簡潔作風極速致謝

至於壓軸發言的馬國明則因為普通話不太靈光，所以用一貫簡潔直接的作風簡短致謝：「謝謝微博，謝謝支持我的朋友，我會繼續努力，謝謝！」四位得獎者發言完畢後，亦在司儀道賀下逐一離場回席就座。