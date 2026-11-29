TVB節目《女神配對計劃2》中的「求愛勇者」侯建民（Zico），因為「女神」俞可程（Kanis）爆出秘戀導演及退出節目，他今日（29日）亦在節目中決定離開及剖白得悉事件後的感受。節目中Zico被問到看到報道後的反應，他坦言當下難以消化及沒有反應，亦有收到對方的道歉及交代，最後他自己亦有反省是否與Kanis「唔夾」及「冇乜火花」，所以他決定同樣離開節目。

「女神」俞可程（Kanis）因爆出秘戀導演及退出節目，侯建民亦跟隨她一同退出。(節目截圖)

社交平台發文宣布「提早畢業」 嘆大起大落冇責怪任何人

節目播出後Zico亦在社交平台宣布自己「畢業」，並帶著灰心的語氣表示放棄了：「大家好，我要提早畢業了。這次真的放棄了，這段時間真的經歷和感受了好多，係我人生裡面真係從未試過咁短時間內如此大起大落的經歷。我沒有責怪或討厭任何一個人，唔開心一定有的，但都要繼續向前走，人生總會經歷高高低低，甜酸苦辣，只係今次我可能就係經歷酸和苦，都係一種經歷。」

Zico社交平台發文宣布「提早畢業」。(ig@zicolovebjj)

Zico：「係我人生裡面真係從未試過咁短時間內如此大起大落的經歷。我沒有責怪或討厭任何一個人，唔開心一定有的，但都要繼續向前走。」(ig@zicolovebjj)

勉勵自己無悔參加節目 難掩失落坦言要休息一段時間

不過，Zico最後亦有勉勵自己：「記得係節目入面我曾經講過，你一定要去經歷，有經歷先會有經驗，有經驗先會進步，咁樣不斷重複就會成長，我無後悔過參加這個節目。」其實字裡行間都不難看得出他很難過，他亦坦言：「我要休息一段時間先！」相信今次的事件亦會令他成長不少。他感謝節目組認真製作節目，最後又祝福參加者們：「最後想向所有的求愛勇者和女神們，希望你們都可以搵到自己鍾意的合適對象，祝福你們！」

Zico勉勵自己無悔參加節目。(ig@zicolovebjj)