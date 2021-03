撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-03-26 12:00

圈中確實有不少可愛星級BB,梁靖琪(Toby)於2019年12月誕下的兒子施睿文(Roman)便是其中一個例子。昨日(25/3),Roman的Instagram貼出了多張一家三口外出遊玩的合照,而帖文亦有寫道:「Had the best weekend a couple weeks ago with my mummy, daddy & Billie! I can’t wait for more fun family weekends away!(幾個星期前同爸爸、媽媽同狗狗Billie過咗個超正周末,等唔切過開心家庭日喇)」。

點擊下圖觀看Roman的IG靚相: