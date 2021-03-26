黃庭鋒做MC竟讀錯TVB高層職位名　嚇到手騰腳震：我練咗兩日㗎啦

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-26 19:45

早前無綫電視副總經理曾志偉就曾在台上公開指出「合格的MC不應該睇稿讀」，點名批評當時的大會主持蔡康年。今日（26/03）《愛美麗狂想曲》x《Tiger Talk》的記者會上同時有曾勵珍（珍姐）和樂易玲（樂小姐）兩位高層列席，可想而知有多重要。不過身為大會主持的黃庭鋒竟然手拿MC稿不特止，還犯了一個全TVB藝員、主持都不敢犯的「重大錯誤」。

黃庭鋒真係大膽！居然讀錯珍姐個職位名。阿Bob都救唔到場啦！（陳順禎攝）

黃庭鋒在介紹珍姐上台時，竟然將香港電視廣播有限公司助理總經理讀成香港電視廣播有限公司「助」助理總經理，讀多了一個「助」字，更即時被林盛斌（阿Bob）揶揄：「睇嚟你下半年想有劇拍都幾難。」知道自己犯了錯的黃庭鋒亦馬上衝下迎接珍姐上台。

「大人不記小人錯」，相信珍姐都不介意。（陳順禎攝）

事後黃庭鋒接受《香港01》訪問時，亦直認是自己的錯誤，因為太緊張：「其實我練咗兩日㗎啦。」更即場不跟稿讀出珍姐正確的職位名稱。他說：「證明我仲有好多學習同改善地方，最難嘅地方係點樣喺冇稿嘅情況底下講啱一個咁長嘅Title，所以今次我真係好多謝有呢個機會畀我錯一次。第時有機會喺個大啲嘅Stage，就唔會再錯。」

點擊睇更多：