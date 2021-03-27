鍾培生直指被杜汶澤「抽水」　歡迎擂台見：好體諒佢想分一杯羹

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-27 02:00

鍾培生和林作的「百萬一戰」尚未開打已經一地花生！不過近日火頭又再添一個，事緣杜汶澤在網上指「林鍾百萬一戰」是小丑打交，怎料就惹來鍾培生反擊，反指杜汶澤的「喱騷」娛樂平台App是蝕硬：「戇XX輸X死佢呀。」之後又有杜汶澤和田蕊妮又接連直線抽擊，啲花生真係多到食唔切！

鍾培生和林作的「百萬一戰」尚未開打已經一地花生！。（資料圖片）

鍾培生昨晚（27/3）出席由他包場請睇戲的《一秒拳王》粉絲場時，就接受《香港01》訪問，提起今次他與杜汶澤隔空鬧戰，他就直言：「其實係佢抽我水！我都係好有禮貌咁覆佢啫，佢自己take唔到，咁我都好明白嘅，包容嘅，疫情底下幕前幕後都好多人都喺呢件事分一杯羹，有啲人用正面手法，有啲人用負面手法，佢選擇後者，我都可以體諒嘅，因為佢唔係第一個。」

鍾培生直言拳賽VIP門券價錢大概是二萬多，但不會貴於三萬，其餘則大概是一千多。（葉志明攝）

早前鍾培生明言「喱騷」蝕硬，他在訪問中就表示自己投資過不少科技App，更將TVB的big big channel App與「喱騷」App比較：「我同TVB Friend，又冇話我罪TVB，但係喱騷我同佢又河水不犯井水，我梗係唔講啦，但係杜汶澤一嘢Ban埋嚟，我終於可以分享一啲自己嘅專業知識。」

鍾培生直線抽擊杜汶澤，仲話自己打拳賽一定贏。（葉志明攝）

他還分享了自己的專業意見：「個流傳率唔得，成日用啲社會事件去做一波流量，係好多人會盲目撐你，但係個產品要有足夠貨量，先可以流傳到，第二就係支付問題，Server問題，本身App問題同內容問題等都非常複雜。」直指「喱騷」內容不足夠。問到有什麼改善方法，他就說：「我會建議佢睇多啲培生培心Channel，以我講App嘅嘢為學習對象。」

杜汶澤空手道黑帶決戰鍾培生西洋拳？（《空手道》劇照）

有網民提議，鍾培生應該與杜汶澤打拳賽，他聞言就表示歡迎：「疫情有高有低，好多人都需要分一杯羹，如果有人想睇我同邊個打，啱磅數嘅，Anytime，no bull shxx let's go。」邊個畀錢？他馬上回答：「一定係我畀錢，我一定係A side，因為佢需要我，喺拳擊度佢需要我。因為我係第一個搞，任何人要同我打，我都一定係A Side。」邊個會贏？「哼，梗係我贏啦，唔好玩啦。」

問到鍾培生會不會邀請杜汶澤和田蕊妮入場睇拳賽，他就表示會叫他們自己買門票入場。（葉志明攝）

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