吳耀漢細女遭海關破門搜屋後被捕　傳現場傳出女子呼叫聲

撰文： 林穎嵐 最後更新日期： 2021-03-27 03:31

著名演員吳耀漢女兒於本月23日被指於西貢南圍村村屋涉毒被捕後，今日（26/3)再有傳媒報導指，約晚上10時再有海關到南圍村內另一村屋搜查，據報海關搜查後帶走一名52歲女子。有報導指，26日被搜查的村屋為南圍村22號一個3樓單位，據報是吳耀漢另一女兒住所，海關人員帶同爆破工具破門而入，而吳耀漢亦被拍到在場與海關交涉。

據報導指，海關今晚（26日）突擊搜查南圍村22號村屋，吳耀漢與妻子，以及23日被捕的女兒亦先後到場，有指現場一度傳出女子呼叫聲，至27日約凌晨1時，海關從南圍村22號村屋帶走疑是吳耀漢細女的女子返署調查。

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吳耀漢與現任妻子於1965年結婚後育有三女一子。（FB@吳耀漢）

香港海關有組織罪案調查科人員早於3月23日，到西貢南圍村拘捕一名女子，據知該女子為54歲吳耀漢女兒，據報海關在該單位內撿獲13桶大麻，懷疑有人將村屋用作大麻種植場。

現年81歲的吳耀漢縱橫影壇多年，有過兩段婚姻，21歲時曾與一名英國女子結婚6個月後離婚，至1965年與現任外籍妻子再婚，婚後兩人育有三女一子，分別是大女吳瑞鶯、二女吳素兒、三子吳嘉龍和幼女吳瑞珊。

吳耀漢與兒子吳嘉龍合照。

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