吳謹言中空露腹裝超吸睛　不敵曾黎手綁「新疆棉花」搶盡風頭　

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-27 17:00

知名雜誌《Madame Figaro》近日在內地舉辦活動，邀請了不少影視紅星出席，包括吳謹言﹑Angelababy（楊穎）﹑李一桐﹑張嘉倪等人，位位都悉心打扮非常吸睛，特別是吳謹言的中空露腹裝，小露胸線大展小蠻腰，一度登上微博熱搜。不過一眾女星始終不及曾黎搶眼，事關她在手臂上綁上「新疆棉花」行紅地毯出盡風頭，令她登上微博熱搜之外還獲網友激讚是全場最美的女明星。

曾稷手臂綁上「新疆棉花」搶盡風頭 。（曾黎微博圖片）

一改以往甜美風的形象，現年30歲的吳謹言開始走型格路線，眼見她剪了一頭中短髮給人感覺非常幹練，搭配知名品牌推出的白色套裝，內裡身穿緊身短版馬甲裝，展露了胸線以及纖細的小蠻腰，外搭針織材質的西裝，整體上有型又不失性感，讓不少網友覺得她有帥氣感超有魅力的。

吳謹言新LOOK 好型格。（視覺中國）

而Angelababy的花瓣魚尾裙裝亦獲得網友稱讚，非常襯托她的白滑膚質，整個人顯得高貴大方。還有超模的何穗的露腿裝﹑李一桐的露背裝等都非常吸睛，但她們就似乎被曾黎搶去不少風頭，事關身穿黑白配色平口裝的她手臂上就綁上「新疆棉花」，第一時間就吸引不少網友眼球，還在訪問回答道：「我覺得200年的美女，不如我手裡這個新疆棉花好看。」因為曾黎在圈中有「200年才出的美女」之稱，所以用實際行動支持「新疆棉花」令她話題度十足，更因此收穫了不少粉絲，而網友們都大讚她是全場最美的女明星，更揚言她是公眾人物的好榜樣。

Angelababy的花瓣魚尾裙好靚，李一桐露背裝吸睛。（視覺中國）

曾黎帶「新疆棉花」行紅地毯。（視覺中國）