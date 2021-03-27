MIRROR演唱會Lokman保證鏡粉唔會失望　Jeremy透露下年開紅館？

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-27 21:20

人氣男團MIRROR今日（27/3）現身ViuTV出席兩周年演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》記者會，並宣布落實加開5月9日及10日共兩場，門票將於下周一（29/3）早上10時公開發售。獲得「鏡粉」大力支持，隊長楊樂文（Lokman）保證不會令大家失望：「夠膽寫包單，粉絲一定唔會失望。」

人氣男團MIRROR今日（27/3）現身ViuTV出席兩周年演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》記者會，並宣布落實加開5月9日及10日共兩場。（葉志明攝）

問到演唱會準備了什麼殺手鐧，李駿傑（Jeremy）指假如有機會開紅館就會騷肌：「下年如果有機會開紅館，可以騷肌。（今次呢？）個肌唔夠大。」有做開Gym的陳卓賢（Ian）就笑言將騷肌重任交給Alton和Stanley：「我冇諗住騷，但有時人在江湖，身不由己。如果有得畀我揀，一定唔會，我守身如玉。為咗專業，大家覺得好睇啲嘅，就交畀Alton（王智德）同Stanley（邱士縉）。」

Stanley說準備在演唱會演唱柳應廷（Jer）新歌《狂人日記》：「阿Jer唱得好好，但我可以超越到佢，到時睇我表演。」Jer笑指到時會為Stanley伴舞。而姜濤則為演唱會操Fit身形：「露下手指，手指希望瘦啲畀大家睇到。」

Jer早前接受《香港01》專訪時就率先透露演唱會表演項目：「會表演《狂人日記》嘅Live。」（葉志明攝）

Jer早前接受《香港01》專訪時就率先透露演唱會表演項目：「會表演《狂人日記》嘅Live，呢首係演唱會之歌，好想大家喺好好音響質素下去聽，感受到骨子裏癲嘅精神。亦會有Surprise嘅小組分隊，可能會見到我跳舞。」每位成員推出的單曲數目不同，Jer指今次演唱會會以MIRROR團歌為主：「唔會點唱自己嘅Solo歌，可能一首。主要集中MIRROR團歌為主，因為係MIRROR演唱會，Solo就留返有機會開個人騷再唱畀大家聽，相信『鏡粉』想聽團歌多啲。」

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