Miley Cyrus與英國男歌手夜蒲劈酒　醉後啜手指磨大脾傳緋聞

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-29 14:30

盡情做自己、行為大膽狂野的Miley Cyrus，又有驚人之舉，和英國男歌手Yungblud在西荷李活著名的「彩虹」酒吧與燒烤店飲酒作樂，互動親密，就像一對交往中的戀人，但她和Yungblud都沒說清楚彼此間的關係，毫不在意外界的眼光。

Miley Cyrus近日才在社群網站上公開祝福自己的成劇集《樂壇Teen后》（Hannah Montana）15周年快樂，表示依然很愛這個角色，可是她現在和劇中甜美、純真的Hannah Montana已相差十萬八千里。她在與分合將近10年的Liam Hemsworth閃離後，先與真人騷男星Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter談了段同性之間的女同性戀戀情，又與澳洲男歌手Cody Simpson打得火熱，卻又在幾個月後一拍兩散。

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自從與Cody Simpson分手後，Yungblud是Miley Cyrus最新一任緋聞對象，Yungblud被拍到把腳放在Miley Cyrus的大腿上，Miley Cyrus一邊咬著他的手指，看似完全沒有距離。兩人雖非單獨約會，身旁還有一堆友人，可是當酒酣耳熱後就越靠越近，舉動之親密，很難不令外界產生聯想。

幾個月前Miley Cyrus才在接受雜誌訪問時自稱已經擺脫酒精的誘惑、保持清醒五個星期，而且好幾年沒碰藥物，也不會再碰了，但她仍然不排斥與朋友一起開心作樂，只是她人到哪裡都難逃狗仔攝影的注意，所以再一次被拍到玩瘋了的樣子，難以扭轉外界對她的觀感。

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