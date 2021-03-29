回應鍾培生「喱騷蝕錢」論　田蕊妮：冇話邊個益邊個

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-29 12:45

林作與鍾培生的「林鍾大戰」一直是網民熱話，早前鍾培生更撻着杜汶澤，指他的喱騷台蝕錢，之後杜汶澤和田蕊妮亦相繼出Post反擊。日前（28/03）她出席《Bad Acting》的放映會時，也被問及此事。

舞台劇《聖荷西謀殺案》海報真係超靚。（網上圖片）

田蕊妮接受《香港01》訪問時，表示即將上演的舞台劇《聖荷西謀殺案》的排練工作正進行得如火如荼：「已經排咗兩個禮拜，掉低晒啲劇本就咁排，一齊排戲嘅人都話個進度好順利同好快。一個星期六日，每一日都排9個鐘，但係感覺一啲都唔辛苦，仲過得好開心，同埋我自己好期呢套戲再喺舞台重演。」

田蕊妮出席《Bad Acting》的放映會。（劉智源攝）

舞台劇與劇集、電影拍攝有沒有差別？她就表示，雖然是第一次演出舞台劇，但發覺兩者之間差別並不大：「如果你真係演戲，我想講係冇分別，只係你真真正正投入，無論係舞台，電影或者電視都係一樣，而且我覺得舞台係有少少類似電視台嘅三機拍攝，所以我冇唔習慣，仲幾自在添。」

田蕊妮表示不想再多作回應。（劉智源攝）

日前鍾培生接受《香港01》訪問（觀看按此連結）再度指出喱騷台蝕錢，更指遭杜汶澤抽水，田蕊妮就回答：「首先我要回應嘅已經回應咗，我唔知點解佢死都話（喱騷蝕錢），所以我唔想再補充，或者go into details去爭辯，亦都好冇謂，亦都冇話邊個益邊個，算啦，冇乜所謂，亦唔需要計較。」

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