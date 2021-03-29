陳志雲批TVB惡搞姜濤係肉麻當有趣　爆無綫邀陳奕迅搶ViuTV頭啖湯

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-29 13:30

陳志雲昨日（28/3）在個人Youtube頻道上載名為「TVB玩姜濤 搶ViuTV頭啖湯」的影片，評論最近無綫惡搞人氣男團MIRROR成員姜濤，令一眾「姜糖」大為不滿一事，更大爆TVB綜藝娛樂直播節目《開心大綜藝》請來陳奕迅擔任頭炮表演嘉賓。

陳志雲評論最近無綫惡搞人氣男團MIRROR成員姜濤，令一眾「姜糖」大為不滿一事。（葉志明攝）

無綫早前安排鄧智堅在記者會上帶上金色假髮，自稱「薑蓉」惡搞人氣偶像姜濤，隨即惹來大批「姜糖」不滿，更紛紛到馮盈盈、林盛斌等人的社交網留言炮轟。陳志雲形容這惡搞行為是「肉麻當有趣」，而且「薑蓉」這個名字亦「Out得好緊要」：「司儀介紹『薑蓉』出場時，仲要叫佢『假歌手』，有冒犯到人嘅感覺。鄧智堅裝模作樣都唔係最差，麥美恩、馮盈盈追打『薑蓉』真係有少少俗不可耐，林盛斌大叫『打佢』，真係粗鄙到不得了。咁樣嘅趣味係咪低級咗啲？難怪『姜糖』咁憤怒，我覺得不堪入目，一啲都唔好笑，連低級趣味都不如，我覺得特首林鄭月娥應該出嚟譴責佢哋。」

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陳志雲更大爆TVB綜藝娛樂直播節目《開心大綜藝》，請來陳奕迅擔任頭炮表演嘉賓，而第一集將於4月11日（星期日）晚上8點直播。同時，他說ViuTV亦成功邀請陳奕迅於4月18日舉行的音樂頒獎禮現身，TVB明顯要搶飲頭啖湯：「唔知道ViuTV收到呢個消息未，如果消息係真，我建議ViuTV請另外一位嘉賓，一來無謂重複TVB所做嘅嘢，二來喺呢啲國際大事、風高浪急嘅時候，沒必要為咗一個演出，拖入政治國際漩渦當中。呢個風險由得TVB嚟承受，佢哋承受得起。」至於陳奕迅會否亮相TVB及ViuTV，他的經理人甘菁菁回覆傳媒時承認無綫以及ViuTV均有邀請Eason，不過他已經辭演。

至於陳奕迅會否亮相TVB及ViuTV，他的經理人甘菁菁回覆傳媒時承認無綫以及ViuTV均有邀請Eason，不過他已經辭演。（IG/ @mreasonchan）

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