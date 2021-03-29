大步走．短劇評三｜勵志故事應回歸基本　TVB慣用套路已不奏效

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-29 20:30

無綫劇集《大步走》第11-15集劇評

《大步走》播至第三周劇情主要圍繞姚子羚（飾何家欣）、陳山聰（飾袁力）、張達倫（飾黎舜梵）、劉穎鏇（飾袁雙雙）和陳自瑤（飾刑可梔）五位身上，劇情以跑步為主軸，但不外乎是糾纏於父女相認，戀情被長輩拆散，出軌等事之上，總以言之就是繼續發展各種「灑狗血」情節。說好的藉由長跑領悟人生呢？抱歉，在這周劇情「影都見唔到」。

劇情太老土真係好趕客。（《大步走》劇照）

父女相認，戀情被長輩拆散，出軌等劇情，是8，90年代TVB劇慣用的技倆，在《金技慾葉》、《家好月圓》等劇中都出現過，而且十分市場，觀眾也看得津津樂道，但同樣的套路放在2021年的《大步走》身上，又為什麼會出現這麼大分別？其實就只是因為觀眾覺得被欺騙了。

明明sell跑步，點解又咁少跑步畫面。（《大步走》劇照）

以《大步走》的預告片或者宣傳海報來看，明顯地是推銷「熱血青春」，「走出過去覊絆與陰霾」為題，但實質呈現給觀眾的卻是粵語殘片式的情節，沒有熱血更沒有青春，雖然頭十集情節還算與「競風田徑社」有掛鈎，勉強地貼題，但第11集開始卻與跑步這項運動愈走愈遠。情形就好似去街市買蘋果，但菜檔主卻給了你一袋菜心般離奇。

題材係好嘅，但係重心錯晒。（《大步走》劇照）

睇慣TVB劇的觀眾都明白，感情線是必有的，但《大步走》的問題在於每一個角色身上都掛着兩到三線感情支線，實在是太冗贅。陳山聰離過婚，又有一個失散多年的親生女，相認後又遭遇車禍險死，愛上姚子羚後又半路殺出個富有的情敵，與姚子羚的戀情更是一坡三折，直到最後一集才正式成為男女朋友。編劇還怕劇情不夠「精彩」，每個角色都有幾線故事線，姚子羚的前男友張達倫是陳自瑤的情人，張達倫結過婚本身又有一個兒子，姚子羚又愛上陳山聰，亂到畫個關係圖都未必清楚，更何況是家庭觀眾呢！

感情線比重應該大幅減少。（《大步走》劇照）

如果想以跑步為出發點，《大步走》就應該「競風社」為出發點，每集以其中一個學員為該集主軸即可，例如姚子羚如何藉由跑步領略要放低舊愛，張達倫如果在僅餘還看得見光明的時間中領悟人生，劉穎鏇怎樣由短跑選手變成長跑選手，由衝動的性格變得有耐性等等。如果劇集推銷的是溫情，覺悟，故事就應該盡可能簡單，才能夠突顯出所能帶出的信息。

尋親情節真係好離地。（《大步走》劇照）

又如果，想將《大步走》包裝成一套熱血青春偶像劇，就應該用年輕演員為男女主角，其實借鏡十多年前成功的《四葉草》系列也是可行之法，到時候編劇們的拿手好戲，三四，甚至五角戀就可以出場，而且父女相認，戀情被長輩拆散，出軌等情節看上去也會更為合理。

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