開心速遞｜周奕瑋拍劇初體驗　客串日本電視台主持勞疫大龍生

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-29 18:15

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》長拍長有，至今已播出接近1200集，大批藝人歐陽震華、古巨基、馮盈盈、盧宛茵等爭相客串，最新就有日本通Jarvis周奕瑋，原來佢入行多年都係第一次以演員身份踏足錄影廠：「劇集初體驗。多謝龍家上下和幕後人員在拍攝期間的照顧。」

群姐同歐陽震華在《愛回家之開心速遞》中合作，創下高達32.3點收視。（資料圖片）

加插客串人物能給予觀眾新鮮感，其中歐陽震華更令收視爆升，創下32.3點高收視，不過都唔夠呢位天皇巨星出場驚喜：

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3月29日播出嘅第1191集，見到Jarvis飾演嘅日本電視台節目主持，同大龍生羅樂林以及龍家上下有唔少對手戲，Jarvis間接勞疫到大龍生入院，但風少陳浚霆竟然話好開心，原來佢同Jarvis當年喺《一綫娛樂》拍檔主持：「過咗咁多年，我哋終於合體嘞！真係太耐冇同你開工，搞到我非常之緊張！不愧為一位日本通 ，次次同你開工都獲益良多！ 希望多啲係 #愛回家之開心速遞 見到你啦！還記得我們在 #一綫娛樂 合作的日子嗎？」

周奕瑋喺《愛．回家之開心速遞》中大曬日文。（IG：@jarvischow）