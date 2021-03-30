師父有請｜楊思琦為吳帥未婚生女再被分手：我唔會覺得幾震撼

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-30 11:00

楊思琦和羅霖都在婚姻上有所經歷。

最新一集《Master's Talk師父有請》請嚟楊思琦和羅霖擔任嘉賓，節目中，羅霖提到獨力湊大三個兒子看上去很有型，但都是為世所迫，「離婚唔係一朝一夕，我忍好多年，都希望啲仔大啲先，直至佢超越咗我底線其中一點，所以就離婚。（贍養費？）離婚一刻贍養費係零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，點知過半年佢同我打官司，想分我一半錢，學費佢都只想畀部分，打官司真係好心力交瘁，我一個女人點算好呢？幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我返去。」

羅霖表示離婚後，起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大

問到為何有勇氣一個帶三個孩子？羅霖解釋起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大，她說：「離婚後我冇諗過復出，因為年紀好大，只係諗住同朋友夾份做生意，不過離婚新聞之後，有廣告同工作搵我，於是雙線發展。」

羅霖笑言離婚初期是最多人追求，可惜照顧三個小朋友太大壓力，好擔心感情生活會令她崩潰。

楊思琦並提到早年未婚懷孕一事，她指自己一直有意做媽媽：「不過之後發生嘅事，係我同對方（前男友吳帥）有問題冇再喺埋一齊，唔係大家想像咁...件事好簡單，我唔會覺得幾震撼，當時唔敢講，面對傳媒係逃避心態，怕講多錯多。」思琦表示對方沒有經濟上支援女兒的生活費，她認為自己負擔到就問都沒有問對方。離婚後她繼續完成跟無綫的合約，不過心情上有點抑鬱，她說：「當時被追訪，啲雜誌標題字眼又好唔開心，當時都擔心前路茫茫，因為生咗小朋友角色有限制，不過演員唔需要個個都青春少艾，我唔驚人哋點睇，最緊要我有飯食。」