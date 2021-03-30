後生仔傾吓偈｜曾志偉任嘉賓　波波最得寵林穎彤緊張到講錯嘢

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-30 19:01

問到會否腰斬《彼生仔》，曾志偉話：「就算腰斬咗，都會搵你哋做其他節目。」（影片截圖）

曾志偉以嘉賓身份作客《#後生仔傾下偈》終於播出，志偉出場後，陸浩明雖然叫一班後生仔把握機會介紹自己，但佢同馮盈盈以及林穎彤(Bella)似乎都好想爭取機會，不過當陸浩明準備開口之際，志偉就話：「唔使啦」。輪到馮盈盈時，志偉雖然同樣表示唔使，但馮盈盈就堅持，並謂：「志偉哥，你記唔記得我？（落選港姐嘛）係過氣，都無落選，我喺2017年華姐時係你做MC，然後揀咗我做季軍。我表演魔術，你讚我擔大旗，但其實我失手失失到不得了。」志偉聞言後，即笑言「唔係你失手，係我失手讚錯人。」

曾志偉已經唔記得曾在華姐決賽時遇上馮盈盈，仲話自己當初應該揀錯人。（影片截圖）

其後輪到林穎彤時，她一開口就以「我都係星夢歌手」作自我介紹，隨時被志偉問點解要用「都係」，Bella表示：「因為我算係無人識嘅星夢歌手，我童星入行，喺亞視做做童星。」或者係因為見到高層太緊張，Bella竟然連「亞視」都講埋出嚟，非常好笑。

與高層同場 ,Bella緊張到連「亞視」都出埋。（影片截圖）

之後終於後生仔有機會自我介紹，但可惜當黃芷欣(JoJo)介紹完之後，志偉認為要逐一介紹十分浪費時間，仲話：「你點介紹我都唔會記得你個名。」其實係節目一開首，當陸浩明準備自我介紹時，使用醫學用口罩嘅志偉表示好焗，馮盈盈即時拎出透明口罩予對方，並著後生女「波波」黃凱儀（Krysella）幫手，而就係因為呢一句，令波波成了全晚最得寵一位。事關當志偉換上口罩後，他表示：「大家好，我係志偉，我係第一次來咁受歡迎嘅既波波節目。」隨後當被問到點解會入TVB任高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」能夠獲高層點名，波波有前途！

全集最得寵嘅後生女波波。（影片截圖）

同場加映：波波貼身運動衫上陣 朱敏瀚：馮盈盈無呢個效果

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