Apple TV+在疫情下橫跨30國拍攝　紀錄地球生態鮮為人知的變化

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-31 13:00

世紀疫症下，人類活動、足跡以至破壞污染在過去1年多同步銳減。當地球表面變成無人之境，大自然如何相對作出回應？Apple TV+即將於4月16日推出的生態「疫後」紀錄片《這年地球大不同》（The Year Earth Changed）揭開了鮮為人知的生態變化現象，闡述疫情期間地球生態所經歷的種種改變。並以嶄新視角看全球封城，期間世界各地的人都得以和自然建立新的接觸，並帶出當中各種振奮人心的故事。

《這年地球大不同》揭開了在疫情下鮮為人知的生態變化現象。（Apple TV+）

全球疫情肆虐期間，攝製隊於去年5月中開始拍攝工作。在歷時116日的拍攝過程中，拍攝團隊沒有乘搭任何跨國航機班次，全靠各地的拍攝團隊遙距合作，加上全球超過30個城市拍下的無人機拍攝片段。拍攝地點橫跨全球五大洲，如美國、阿根廷、南非、印度、肯尼亞及瑞典等地，並記錄了奈良公園習慣被遊客餵飼的梅花鹿如何自處、阿拉斯加座頭鯨使用什麼新的方式溝通互動、野生水豚在阿根廷近郊出沒情況、喜馬拉雅山山區的空氣狀況如何改善等等珍貴影像。

拍攝團隊拍的企鵝在城市出沒的珍貴片段。（Apple TV+）

在這套「疫下」紀錄片，觀眾將見證人類的行為改變如何為大自然帶來實際的影響，如減少郵輪交通、每年關閉沙灘數日，長遠地找出人類和野生動物和諧共處的方法，更足以為全球生態寫下更美好的未來。Apple TV+亦邀請了BBC金牌廣播製作人David Attenborough來擔任聲音導航，在疫情下David特別在家中的牆身掛起被鋪作為隔音材料，跟錄音師在室外靠咪高風電線連接，來完成整個錄音過程。

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對於在全球封鎖期間能夠完成遙距拍攝，導演Tom Beard表示過程有另類的得著：「不否認我很想與攝製隊現場一起目擊那些精彩時刻，然而當我身在家中的廚房，卻正同步接收著來自阿拉斯加的座頭鯨母子的最新動向，還有來自各地不同種類動物的出沒片段，那種感覺竟然是治癒的。」