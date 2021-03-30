後生仔傾吓偈｜重提蔡康年照稿讀事件　曾志偉：我真係好唔贊成

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-30 21:30

曾志偉現身《#後生仔傾吓偈》教大家點做金牌司儀。(影片截圖)

蔡康年早前在TVB嘅《音樂永續 樂壇共享》記者會上，由於全程跟稿讀，結果遭曾志偉當眾串「作為一個主持就唔應該帶稿嘅。」其後志偉又在《超級綜藝 隆重登場》記者會上，大讚主持的區永權、陳庭欣準備充足「拎住份稿但係冇睇過」。

蔡康年真係照稿讀。（畫面擷圖）

對於稿到底幾時要睇，曾志偉喺最新一集《#後生仔傾吓偈》上作出詳細嘅解釋，並透露最欣賞嘅金牌司儀原來係鄧梓峰。「我好唔贊成人揸稿，除非你拎住嘅係資料，我永遠都係佩服梓峰，佢喺《歡樂滿東華》所有銀行名佢都背晒，嗰啲銀行名可以會唔記得，如果你拎住稿係無人怪你。因為對銀行來說好重要，人哋贊助你，如果講漏即係無禮貌。點解我話要唔拎稿？因為咁先係你講嘅嘢，拎稿咪即係背，你要習慣唔拎，會有依賴。但當你唔拎，明知無，焗講，變成必須要盡快去了解內容。」

鄧梓峰有多年主持大騷經驗，獲曾志偉大讚唔背稿。(資料圖片)

志偉認為做司儀想要突顯個性，最重要係識改稿。「唔係叫你改內容，係叫你寫返個口語化版本，因為寫完會容易記得。第二改過之後，因為啲稿多數都係一個writer寫，語氣係一個tone，改完先屬於你自己的對白，個性就係咁。」