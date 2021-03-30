大步走｜梁彥宗會考8A尖子級別　唔使靠TVB份量生活勇敢外闖

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-30 22:16

在《大步走》飾演歐瑞偉（飾曾敬秋）和王綺琴（飾袁柔）兒子的梁彥宗（飾曾念孝），在劇中於美國修讀生態與進化生物學回來，原來這個人設跟梁彥宗本人是一模一樣，相信是有心設計的。大家可能對梁彥宗這個人並不認識，原來他除了跟劇中角色撞學歷之外，也是家中的獨子，而且還是一個資優生，會考奪得8A的成績，其後考入美國普林斯頓大學，回流香港後加入TVB，主力主持綜藝節目，「背遊系列」是他的成名作。

劇中設計同真人好似。（螢幕截圖）

大家可能對梁彥宗這個人並不認識，原來他除了跟劇中角色撞學歷之外，也是家中的獨子，而且還是一個資優生，會考奪得8A的成績，其後考入美國普林斯頓大學，回流香港後加入TVB，主力主持綜藝節目，「背遊系列」是他的成名作。

梁彥宗於今年年頭宣布與TVB結束八年的賓主關係，而《大步走》是他第一套亦是最後一套劇集。他指很幸運可以做到《背遊》系列，收獲了很多難忘回憶和觀眾支持，不過在亂流中不想被「安全感」三個字拉住，於是決定向外闖嘗試不同事物。

「背遊達人」梁彥宗與TVB結束八年的賓主關係。（IG/ @chrisleungtravels）

他寫着：「今日到喇，我同TVB嘅合約正式完咗。幾年來有得有失，有機會做到我覺得好有意思嘅《背遊》系列，係幸運嘅。無端端走去行喜馬拉雅山，係難忘嘅收到觀眾嘅支持同愛，係開心嘅。亂流之中，幾次接近被『安全感』幾個字拉住，但我知道這種安全感是不安的。與其喺平靜嘅礁石下穩定，不如乘住刺激嘅時代風浪前行，反正風浪上尚有敲不碎的天空。『世界好大，唔睇好嘥』我自己講嘅，有前輩亦都話『最緊要諗下個未來喺邊度』。或者未來從來都唔喺邊度，未來喺自己手度，係老土啲，但我信，你都要信。」不少網民紛紛留言送上祝福：「做你想做的事才是真正的自己」、「忠於自己」。

在接受其他傳媒訪問時，梁彥宗指自己本身都不是靠TVB的人工生活，原來在2017年的時候，他取得數碼港投資創業基金，跟兩位友人一同創立網上預訂平台「Turtobook 潛烏龜」，主要透過集運形式提供網上潛水自由行預訂服務，並在政府資訊科技總監辦公室策劃的《2019香港資訊及通訊科技獎》頒獎典禮中，獲得「智慧出行（智慧旅遊）銅獎」。咁又生意頭腦，出去闖闖可以仲好！

同場加映：林宣妤入行短短四年如何得到李澤楷欣賞？ 睇下圖話你知！