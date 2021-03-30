陳奕迅與adidas解除合作　徐濠縈為撐老公post相都要P圖抹掉logo

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-30 22:49

日前不少國際品牌因為「人權問題」而拒用新疆棉花，引爆內地展開全面抵制行動，一眾大中華地區藝人紛紛發聲明與涉事品牌「割席」，相信更是單方面向品牌解約。而作為運動品牌adidas的全球兼終身代言人的陳奕迅亦宣佈與adidas解除合作關係。

即刻睇吓仲有咩明星同品牌「割席」：

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而她的老婆徐濠縈（阿徐）是另一個運動品牌Nike的愛好者，不時在她IG會見到她穿著品牌衣服或者用Nike跑步app的截圖，而Nike也因為「人權問題」而拒用新疆棉花，為了力撐老公，阿徐也私底下與Nike「割席」！雖然她不是代言人，不過今日她在IG story出post悼念跑步界名人「金毛」楊錦鴻時，阿徐post出她與金毛的合照，但阿徐的運動上衫明顯有改圖痕跡，似是將Nike的logo抹掉，認真有心思。

明顯有改圖痕跡。（IG@徐濠縈）

早前，由於阿徐的Instagram等社交網站有不少穿上被抵制品牌產品的相片，所以不少網民都留言批評：「Nike？反中分子」、「仲着乜Nike呀，着國貨啦」、「媚外」、「希望你支持新疆棉花，向外國品牌Say No」，而她亦把相關帖文設置留言上限，可能因為咁而格外小心。

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