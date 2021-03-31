施匡翹不惜半工讀仍繼續追夢　2年時間成人氣歌手全靠背後一個人

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-31 18:30

上年不幸染上新冠肺炎的歌手施匡翹（Zaina），卻反而令更多大眾認識這位女歌手。自小熱愛唱歌的Zaina，在學期間已不停參加歌唱、跳舞比賽，其後更獲得星探發掘，以模特兒身份加入娛樂圈。雖然如此，但她依然沒有放棄事業，以半工讀形式走這條夢想之路。身為一位模特兒，她也拍過不少大牌子的廣告，例如海洋公園、邦民日本財務等，更試過與天后鄭秀文一同拍攝渣打銀行廣告，累積了一定的經驗和名氣。

施匡翹自小熱愛唱歌。（Instagram/@zaina_sze）

2019年，模特兒工作順利，學業也不錯，在香港公開大學修讀幼兒教育學士課程，這段期間她決定挑戰自己，上文說過她在就學期間已讀唱歌充滿熱誠，為了重拾夢想，她膽粗粗將自己的唱歌片段放上Instagram，卻得到了臻世娛樂的經理人賞識，更簽她成為公司藝人，自此打開了自己的歌手之門。很快地，Zaina獲得第一個機會，與《我和殭屍有個約會II》主題曲《假如真的再有約會》的原唱者兼同門師姐蔣嘉瑩合作，推出《假如真的再有約會》的合唱版，成為一時佳話。當時兩人見面便一拍即合，蔣嘉瑩爽快答應與Zaina合作，Zaina亦很感激師姐Vivian的幫助，分享她年少時首次灌錄《假如真的再有約會》的心境及歌曲的故事，Vivian毫無架子，兩人除了是師姐妹關係及拍檔外，更成為了好友。

施匡翹相信好快可以出院。

直到今時今日，Zaina能成為獲得廣大觀眾認識的歌手，這位當年發掘她的經理人實在功不可沒，因為除了是伯樂，更是她的人生導師，經理人除了為她提供基礎訓練，更幫助Zaina提升歌唱技巧及感情，所以Zaina非常感激她的無私教導，教授進階歌唱技巧及人生經驗，要知道機會不是人人有，即使有也要好好把握，懷著感恩之心的Zaina絕對不會錯過這麼好的機會。

同年，施匡翹迎來了自己的第一首個人單曲—《初心》，看歌名就知道，這首歌的意思是勉勵不忘追求夢想的初心，跨過障礙，勇敢前進，就好像Zaina為自己的歌手夢而努力一樣，也是自己作為樂壇新人對音樂的初衷，希望歌曲能夠成為座右銘，提醒自己不忘對人生及事業旅途上的伯樂及幫助過自己的人心存感激。《初心》在《新城勁爆頒獎禮2019》獲得「劇場版歌曲獎」。2020年推出了兩首歌曲《耳仔軟》和《差不多小姐》，更在《勁歌金曲頒獎典禮2020》 獲得「年度最佳進步獎銅獎」和《新城勁爆頒獎禮2020》 的「勁爆人氣偶像」。

勁爆劇場版歌曲 ：《初心》施匡翹(資料圖片)

除了唱歌和模特兒，在今年她更向影視圈發展，不時出現在綜藝節目和音樂節目，獲得更多曝光機會，Zaina感激各界給予演出機會及所有工作人員的幫助，讓更多人認識她，亦很感激與她合作過的歌手及藝人前輩們，讓她在演藝上獲益良多。

施匡翹感激與她合作過的歌手及藝人前輩們。（IG@zaina_sze）

看完這位小女孩的成長過程，今年3月原來她推出個人第四首單曲—《康復期》，找來《差不多小姐》的舒文監製及填詞人林若寧再次合作，看似是講述Zaina在新冠肺炎康復期間的情感，其實歌詞寓意是希望在一段感情中被冷落的一方不論在什麼時候都要好好愛惜自己，同時透過這首歌去勉勵所有人時間總會過去的，受傷的地方總會結疤，一定會有康復過來的日子。Zaina表示一直以來都喜歡帶有哀傷感的歌曲，形容自己特別喜歡在不開心的時候聽這些歌曲，對她反而有助舒緩情緒，傷心過後就會再次充滿正能量，因此希望大家可以透過歌聲及觀看MV的時候抒發所有在心裏的情緒同時MV會帶有很多戲劇元素在內，希望為大家帶來更多驚喜及感受。