三月娛樂回顧｜廖啟智離世悲痛難過　楊明推翻認罪令人驚奇

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-31 07:00

2021年已經過去三個月，跟大家總結一下三月發生的娛樂圈大事，依然有難過的事。

太極樂隊成員唐奕聰猝逝

著名音樂人唐奕聰（Gary）於3月2日被發現於家中昏迷不醒，最終不治，終年57歲。出身自太極樂隊的他，除了在其他歌手的演唱會中擔任鍵琴手外，近年更在幕後工作期間提攜樂隊後輩。

UA院線正式宣佈全線結業

疫情影響下各行業受重創，戲院更停業多個月至2月18日先重開，3月8日早上約9時，UA發出新聞稿並於官網更新，指服務香港市民36年，無奈因疫情及長期的經營壓力，宣佈結束營業。

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楊明推翻承認第二、三控罪

楊明（原名林明樂）涉嫌酒後駕駛一案，3月24日續審，楊明否認第1項控罪，但承認第2及第3項控罪，法庭宣布楊明被裁第1定罪名不成立，同時宣布就第二、第三控罪則要續審，至4月14日下午14:30續審判刑，需要還柙。楊明在退庭後突然向法庭申請推翻認罪，其理由為自己錯誤相信法律團隊的意見，在承認第二、第三控罪後需要還柙，並非楊明所預期，所以決定要推翻認罪，並決定切換法律團隊，要求保釋且申請外出。期後法庭接納楊明申請，可以即時離開，而案件將會於5月11及12日再度審訊 。不少網民都對這個法律程序感到驚奇。

新疆棉花

眾多國際品牌因為「人權問題」拒用新疆棉花，引爆內地全面抵制，更有超過40位明星立刻自砍代言急忙切割，香港亦有陳奕迅向adidas終止合作，傳媒更要賠償高達六千萬港元違約金。

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TVB記招惡搞姜濤

無綫日前舉行記招介紹九大新綜藝節目，鄧智堅在活動上帶着金色假髮自稱「薑蓉」，惡搞人氣男團MIRROR成員姜濤，隨即惹來大量「姜糖」不滿，姜糖們更衝入幾位當時人的社交平台用留言討伐，幾位藝人包括馮盈盈、阿Bob和鄧智堅事後亦需要道歉。

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李澤楷開娛樂公司

馬來西亞「仙氣女神」林宣妤簽約新公司Noble Castle Asia，雖然公司暫時只得一名藝人，但背後老闆原來是李澤楷，而負責牽線的與楊紫瓊林宣妤有過一面之緣，曾在林宣妤在大馬參選華姐時擔任評判。

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廖啟智逝世

資深演員廖啟智（智叔）於3月28日不敵胃癌逝世，終年66歲。智叔為香港演藝圈帶來無數作品，亦致力培養影壇新人，不少人圈中人對他的離世都表示難過。