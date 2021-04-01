律政強人︱廖啟智演反派勁爆Seed　奸得同《選戰》《教束》有分別

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-01 00:00

無綫（TVB）為紀念日前病逝的廖啟智（智叔），在深宵時段重播由他和方中信主演的劇集《律政強人》。《律政強人》主要講述律師事務所的辦公室政治鬥爭，而智叔在《律政強人》中便是飾演狂妄自大、囂張跋扈的「劉謹昌／KC」，為爭委員會主席之位與「張強／Kent」方中信等人鬥過你死我活，奸到出汁，絕對稱得上是智叔42年演藝生涯的代表作之一。

廖啟智在《律政強人》中飾演終極大反派「KC」。（電視畫面）

《律政強人》是智叔最後一套參演的TVB劇集，無獨有偶，他在ViuTV和港視（HKTV）的最終作也是飾演奸到出汁的大反派。智叔最後一套ViuTV劇集是《教束》（2019），戲中飾演「梁校長」的他為了令學校與傳統名校睇齊，打算將學校轉為直資中學，篩走他眼中不合格的學生和老師；而他最後一套HKTV劇是《選戰》（2014），他在劇中飾演振民黨主席「宋漫山」，與「葉晴」李心潔一起競逐特首，他為出線不但謀殺黨友「陸偉陶」曾偉權，更利用大量黑材料打擊對手，非常心狠手辣。

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雖然《選戰》和廖啟智另一套HKTV劇《警界線》同樣於2014年11月19日首播，但《警界線》比《選戰》早兩個月播畢。（海報）

《教束》節奏明快，是不少人心目中的「神劇」。（海報）

不少觀眾都會覺得《律政強人》、《教束》和《選戰》非常相似，認為智叔用同一種方法演繹三個不同角色。然而，「KC」、「梁校長」和「宋漫山」好明顯是三種不同的奸，「KC」的奸是狂妄、鋒芒太露，智叔戲中的霸氣對白「機會可以自己造出嚟」、「我就係要同佢玩到底，睇下到底最後邊個出局」便反映出這一點，亦因為他時時刻刻為向其他角色施壓，比起其餘兩個角色更需要能量去演繹。

智叔經常在《律政強人》中戚起半邊嘴奸笑。（電視畫面）

而「梁校長」的奸是陰濕、賤格，智叔劇中以各種手法使「麥浩賢」岑珈其為首的學生會放棄抗爭，最賤一招是要脅包庇「莊子」周漢寧的岑珈其，要他背叛支持者，搞到他眾叛親離，而他戲中甚少爆Seed，不似「KC」經常提高聲量顯霸氣，相對斯文。至於「宋漫山」的奸則是心狠手辣、歪理當真理，一句「你落馬係天經地義，我上馬係大局為重」堪稱「丁蟹2.0」，第4集與曾偉權在天台對質一幕更是智叔在劇集中數一數二值得回味的演出。

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