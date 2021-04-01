鄭容和泳池大解放！《大發不動產》半裸曬巨胸　健身成果衝擊視覺

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-01 22:30

等了三半，CNBLUE鄭容和終於要推出新戲劇作品啦！他與「童顏女神」張娜拉搭檔，演出驅魔韓劇《大發不動產》，兩人的化學反應讓粉絲們非常期待，該劇將在四月中首播，電視台於31號公開短預告，當中鄭容和難得解放身材，瞬間抓住了大家的目光。

南韓樂團「CNBLUE」的主唱鄭容和，以溫暖的嗓音擄獲許多粉絲的心，2019年退伍的他，在入伍期間練出一身超精壯身材，成功轉型肌肉男，而退伍後的一年多以來，仍舊維持著運動習慣，卻鮮少看見他曬出健身成果。

《大發不動產》CNBLUE鄭容和泳池大解放！點圖放大看他的爆肌照及更多IG照片👇👇👇

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如今，他為了自己的新戲劇作品《大發不動產》，在泳池裡難得一脫，秀出超壯碩的胸肌線條、炸裂的手臂肌，讓粉絲們大飽眼福。在預告和劇照釋出之後，網友們瘋狂截圖收藏，並留言表示「瞬間清醒！鄭容和的身材絕了」、「提神了提神了」、「喔摸！更期待看劇了」。除此之外，看不出真實年紀的張娜拉，凍齡的童顏外貌也讓網友們驚豔。

同場加映：8套四月必睇韓劇！鄭容和攜《大發不動產》回歸 池珍熙金賢珠第三度合作（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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