張國榮逝世18周年｜重溫與梅姐合唱《冰山大火》　神級演出成經典

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-01 14:15

2003年4月1日傍晚，傳來一代巨星哥哥張國榮離世消息，眨下眼已過18年。哥哥風華絕代，無論過去多少年，他的魅力、音樂、電影深深烙在我們心中，是香港1980至2000年的娛樂圈代表人物。哥哥在舞台上給我們留下了大量珍貴回憶，當中不能不提1986年跟梅姐梅艷芳在35年前在《白金巨星耀保良》的精彩演出！

哥哥生前伴侶唐鶴德在Instagram貼出哥哥的相抒發思念之情。（IG@dhttong）

在公仔箱播出的慈善節目相信對現時不少年輕人來說已提不起任何興趣，但35年前的《白金巨星耀保良》（節目於1989年改名為《星光熠熠耀保良》）卻是一家大細留在家中，擔定凳仔準時收看的年度大Show。而1986年哥哥與梅姐合唱的《冰山大火》最為精彩，至今仍是香港樂壇黃金時代的經典。

點擊下圖看當年的精彩畫面：

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Live演出期間，只有哥哥和梅姐在台上狂跳，在沒有Dancers的情況下，兩人跳足4分鐘，將整個舞台完全Hold住，舉手投足魅力不言而喻，盡顯舞台王者的風範。哥哥同梅姐的跳舞底子和唱功在勁歌熱舞下顯功架，半下喘氣聲都沒有。有不少網民看到重溫片段後，都不禁大讚兩位巨星在這種強度的舞蹈仍能發揮超水準，在香港樂壇幾乎前無古人。

張國榮逝世18周年｜重溫必需記得的15件事 哥哥之名與王祖賢有關

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