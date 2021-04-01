63歲魯振順驚爆婚訊　戀41年前女同學：我哋計劃大排筵席！

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-01 15:46

63歲的魯振順去年重遇歌唱比賽的女同學，二人火速撻著，並宣傳婚訊， 魯振順更表示將大排筵席。（資料圖片）

63歲嘅「TVB綠葉王」魯振順入行多年，由於身邊甚少出現女伴，令不少人懷疑他的性取向。不過，日前他接受電台訪問時，透露去年重遇41年前曾一同參加歌星選拔賽而認識的女同學，並展開了「黃昏戀」。他在訪問中說：「佢比我後生6年，嗰陣我哋有一齊上堂，不過因為我要兼顧訓練班，邊有時間參加同學聚會，變咗唔算有太多交流，好奇怪，喺舊年佢睇完我啲訪問後，了解咗魯振順，原來我係咁慘，又覺得我好真，居然搵返我。」

魯振順見到陳榮峻吳香倫結婚時，都十分羨慕。（IG：@helenhl08）

訪問中，魯振順提到於2017年去世的母親時一度哽咽:「女友話可能係阿媽派佢嚟陪我，佢直覺想見我，我第一次食佢包嘅餃子，一食就喊，因為同我阿媽包嘅味道一模一樣，好Warm，所以就更加珍惜。」魯振順表示一直渴望組織家庭，但未曾遇上對的人：「我之前見到陳榮峻同吳香倫結婚，我都好嚮往，唔知幾時先到我，可能呢幾年我釋懷咗好多嘢，所以上天安排我遇到呢個黃昏戀。」

魯振順曾在29歲時候曾向拍拖7年的女友求婚，慘被拒婚，分手後前度更自爆曾為他墮胎。（資料圖片）

問到婚禮詳情，他坦言留抗疫成功才會舉行：「我哋計劃大排筵席，到時我哋會唱歌，部份人情可能會拎嚟做善事， 所有嘢由等女友負責，佢成日話要幫我爭番口氣，唔好成日都話我係Gay！」

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