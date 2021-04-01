倪晨曦公開「傳說最強修身餐單」　保證每日食足8碗都唔會肥！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-01 16:45

靚媽倪晨曦（Elva）去年11月誕下囝囝Virgil後極速回復產前窈窕身形，亦不時會在個人社交網站公開自己的減肥修身秘缺，除了靠不斷做運動之外，正如所有人都知，倪晨曦在飲食方面都非注重，間中還會公開自己的餐單，無論對女性抑或男性都非常有參考價值。而今日（4月1日），Elva終於都將「獨門秘方」公諸於世，更加拍片詳細教網民整套烹飪過程，非常有心：「試完之後覺得真的很有效。」

即睇Elva嘅靚相先：

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其實Elva這招「獨門秘方」並非無師自通，她是幾經辛苦在網絡上遍尋並整合所得出的最終餐單，她寫道：「一定要跟大家分享，我這個版本比原版更美味和飽肚，你們一定要來試一下，相信我，必定回味無窮。」而Elva亦將過程拍得非常仔細，由水煮、過水、切絲至搞拌上碟再到用餐的食法都傾囊相授，這種無私奉獻深得網民讚賞，更有網民即時標註給張敬軒，建議他的的「遮遮」仿傚一下，等軒仔有啖好食。

即睇Elva嘅「獨門秘方」：

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無錯，「獨門秘方」就是「空氣」和「水」，當然啦，倪晨曦的是因為「愚人節」才跟網民開個玩笑，最後亦有「#happyaprilfoolsday」，唔好靚學呀！