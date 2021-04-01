復活節長假期最啱煲劇　盤點6套必睇得獎歐美劇

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-01 18:45

在疫情下的復活節冇得去旅行，除咗去行山，唯有留在家中嘆冷氣煲劇。不過影視串流平台眾多，劇集種類選擇更多，有時候都唔知煲咩好。現在就為大家推介6套必看得獎歐美劇集，讓大家在長假期慢慢享受煲劇的樂趣。

《富家窮路》（Schitt’s Creek）。（劇集海報）

喜劇《富家窮路》（Schitt’s Creek）近年橫掃各大獎項，更是今屆九項艾美獎得主。劇情主要講述影片出租行鉅子Johnny Rose（Eugene Levy飾）本來有錢到爆，與肥皂劇明星太太Moira（Catherine O'Hara飾）育有兩個孩子，超崇尚嬉皮的兒子David（Dan Levy飾）和時尚名媛 Alexis（Annie Murphy飾）。可惜某天Johnny突然發現自己破產，一家四口被迫搬到Schitt's Creek，也就是他們以前當開玩笑買下的沉悶小鎮。要在這裡拋下奢華講究的生活，面對貧困處境，重新體驗家庭的意義。

《Ramy》。（劇集海報）

《拉米的瘋狂美國夢》（Ramy）主角Ramy Youssef是2019年金球獎最佳男主角得主，拍攝靈感來自Ramy的成長經歷，描繪埃及裔移民後代在美國紐澤西生活的種種故事。Ramy是第一代埃及裔美國人，在政見分歧的新澤西州社區中展開心靈之旅。他將全新觀點搬上螢幕，探索兩種身分之間的困局，因為回教徒認為人生是道德的考驗，千禧世代則覺得人生是要隨心所欲。

《Mary Kills People》。（劇集海報）

加拿大黑色喜劇《死亡天使》（Mary Kills People）主要講述醫生Mary Harris以殺人維生，這位過勞的單親媽媽兼急診室醫生﹐同時身兼地下死亡天使的身分，就是在法律之外幫希望結束自己性命的病人，執行違法的協助自殺。目前打算維持低調的Mary，其事業卻開始蒸蒸日上，而她的雙重身分也開始複雜起來。

《P-Valley》（劇集海報）

《脫衣舞俱樂部》（P-Valley）主要講述一間小型脫衣舞俱樂部的人間百態以及進出其中的大人物故事。當中希望、迷失、傷心、大膽、美麗和折磨。陷阱音樂與黑色電影的碰撞，在這充滿詩意氛圍的電視劇中，展示當小鎮人們夢想超越小豬商店和當鋪的界線時，會發生甚麼事。

《The Girlfriend Experience》。（劇集海報）

《應召女友》（The Girlfriend Experience）主要講述法學院二年級生及知名律師行的實習生Christine（Riley Keough飾）努力在律師行站穩腳步，但在同學介紹後成為應召女友。她們提供戀愛與性愛並重的「女友體驗」，姬絲汀也在雙重生活中迷上控制與親密的刺激快感，猶如歐美版的話題港產片《#PTGF出租女友》。以上劇集都能在Now TV推出的全新自選服務Now Studio收看得到。