昨日(1/4)是陳茵媺(Aimee)的40歲生日,雖然老公陳豪現正身處深圳拍攝無綫新劇《白色強人2》,不過他亦特意與愛妻視像慶祝生日。Aimee在IG上載與三名子女兼陳豪視像截圖的合照並寫着:「This is how we do birthdays nowadays... virtually.(我們現在是這樣慶祝生日)」。