湯怡伸縮孕肚完全唔似佗B五個月　罕有公開床照曬升CUP身材

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-03 11:30

湯怡麥秋成早上完成傳統斟茶儀式後，身穿中式禮服出門上花車行大運。（葉志明攝）

2月26日湯怡麥秋成正式拉埋天窗，疫情下舉行小型婚禮簽紙成為合法夫妻，更係雙喜臨門真係可喜可賀﹗湯怡依家大約懷孕5個月，雖然佢聲稱肥咗好多但手腳仍舊纖瘦，孕肚仲好似可以隨時伸縮一樣，呢日佢罕有分享一張床照終於見到有變豐滿感覺。

湯怡結婚︱精心挑選三套禮服 水晶褂皇婚紗耗280小時全人手釘綴

湯怡透過唔同穿搭隱藏孕肚，完全唔似孕婦。（IG：@yuenkaka）

其實湯怡孕肚已經好大，但手腳仍然纖幼。（IG：@yuenkaka）

早前Kathy透露現時大約重咗十磅，每天都會吃營養品、飲牛奶補充BB日常所需。繼續四出工作嘅佢透過唔同穿搭經常令孕肚失蹤，不過孕婦係比較容易疲累，Kathy貼出一張身穿低胸睡衣瞓喺床嘅相片表示：「尋晚瞓唔著，今朝晨早起身開始一日緊密嘅行程，九龍 港島 新界 九龍 港島 九龍，然後而家終於返屋企瞓上床喇﹗今晚一定好好瞓。」入行以來相當密實嘅Kathy，懷孕後受荷爾蒙影響睇落上圍開始升cup，為BB出世做好準備﹗

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