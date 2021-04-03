吳業坤結束5個月日本工作假期：如果無去嘅話呢世都唔會再有機會

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-03 13:30

吳業坤趁30歲前，申請Working Holiday簽証，去年11月去到日本體驗生活。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤趁30歲前，申請Working Holiday簽証，去年11月去到日本體驗生活，雖然曾自嘲為「待業坤」「只有hoilday無working」，但臨離開日本前決定熱血一次，挑戰「東海道53次」。完成壯舉後終於返到香港：「唔敢講人生有無精彩到，但可以肯定嘅係人生有豐富到。」

吳業坤徒步由京都到東京全長492公里，完成「東海道53次」。（IG：@kwangorrrrrr）

徒步由京都到東京全長492公里，吳業坤完成「東海道53次」後，終於結束5個多月日本Working Holiday之旅，返回香港正在酒店接受隔離。坤哥話：『你去Working Holiday 唔做嘢咪好廢囉？』反而我覺得呢個似係人生最後一個『暑假』。上年咁啱見自己29歲所以申請，亦都唔知幾時用得着，用得着嗰時都係諗住去得兩個月不如Hea下算，點知覺得自己Hea得濟就行咗轉東京，無計劃太多亦都無諗咁多。工作假期點解唔可以選擇重點放喺『假期』呢？『咁走咗去咪有好大段空白期囉？』可能係嘅。但係如果無去到嘅話呢世都唔會再有機會，我唔敢講人生有無精彩到，但可以肯定嘅係人生有豐富到，同有曬黑到。隔離埋就錄音了﹗」佢仲為自己定下21日隔離排毒計劃，為重返工作崗位做準備。

吳業坤已回到香港正在酒店隔離。（IG：@kwangorrrrrr）

重溫坤哥嘅旅途花絮：