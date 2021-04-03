愛回家｜Icy忽然離港半年疑調離劇組　岑杏賢親自回應懷孕傳聞

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-03 19:23

《愛回家之開心速遞》每晚陪住大家，劇中演員都相當入屋。（《愛回家之開心速遞》劇照）

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》已播出過千集，飾演主線角色例如熊家同威龍職員的藝員，真係日日見住似足家人一樣。有觀眾發現最近一星期未見飾演Icy嘅岑杏賢身影，劇中男友KC（歐瑞偉飾）更指佢要返美國半年！忽然離開劇組惹來懷孕傳聞。

岑杏賢喺《愛回家之開心速遞》中佔戲甚重。（影片截圖）

去年11月29日岑杏賢與圈外男友低調註冊結婚，其後一直繼續工作，為《愛．回家之開心速遞》開工。不過，有觀眾發現近日威龍集團劇情，都未見Icy蹤影。第1196集中Icy男友KC（歐瑞偉飾），更親口承認Icy要飛往美國照顧媽媽，半年後先會返回崗位。

《愛回家之開心速遞》劇情突然講到岑杏賢要離開一段時間。（影片截圖）

通常處境劇演員都會彈出彈入為其他工作開工，但暫未見岑杏賢有新工作，繼而傳出懷孕消息。Jennifer回應《香港01》訪問時指：「多謝問候，只係Icy暫時需要返美國探親，希望到時Icy可以再同大家見面。我一切都好，多謝你關心。」唔知係咪傳統上未夠三個月怕BB小氣，Jennifer未有正面回應懷孕消息。