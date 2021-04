撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-04-04 16:30

現年28歲的Demi Lovato童星出身,今年憑獻唱迪士尼動畫《魔雪奇緣》(Forzen)主題曲《Let It Go》而再度走紅。早前跟未婚夫解除婚約後,自傳影集《Demi Lovato: Dancing with the Devil》中,自爆15歲時被強姦破處,3年前又在吸毒過量昏迷時被毒販迷姦,引起極大關注。跟未婚夫分手後,跟Miley Cyrus妹妹Noah合唱新歌,因而傳出緋聞。

根據外國傳媒報道,有知情人士透露Demi和Noah錄音後經常孖公仔出入,很大機會已經成為情侶:「她們好親密,經常在一起,可能拍緊拖。」其實Demi於2019年公開宣布出櫃為泛性戀者,並表示戀人的性別沒有限制。不過亦有知情者認為兩人只屬好友,雖然大家會一起吃晚飯,但之間並沒有愛情。

點擊下圖看更多Noah Cyrus的性感照:

+ 11 + 11 + 11

近年Demi Lovato改行性感路線: