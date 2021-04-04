律政強人｜唔只廖啟智歐瑞偉　TVB原來仲有兩位真實版「KC」

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-04 23:17

自從2017年第三輯《愛‧回家》誕生之後，「KC」就成為了現實中歐瑞偉的代名詞，因為他所飾演的吳家聰（KC）實在太過深入民心，再加上他與李偉建（飾Terry）經常被擺在一起，大受觀眾歡迎。以至近日TVB在深宵時段重播由廖啟智、方中信和李佳芯主演的《律政強人》（2016），當中由智叔飾演的KC亦份外有親切感。

不過由智叔飾演的KC是劇中的大奸角，與八點半播放的《愛‧回家之開心速遞》中由歐瑞偉飾演的KC大相徑庭。（截圖）

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TVB劇集宇宙中，觀眾可以找到兩位同是做律師的KC，而現實中，TVB亦有兩名「KC」演員，分別是視帝鄭嘉穎以及90後新人鄔嘉駿。

相信不少觀眾對鄭嘉穎的印象就是「鄭嘉穎」，但其實他的英文名為Kevin Cheng，縮寫即是「KC」。而90後新人鄔嘉駿，KC即為「嘉駿」的英文縮寫，他是2019年第30期無綫電視藝員訓練班學員，畢業後隨即加入無綫電視。鄔嘉駿在入行之前是一名建身教練，所以身型超弗，一入行就不缺機會，在大受歡迎的《愛‧回家之開心速遞》中亦能找到他的足跡，他飾演的是香島大學的其中一名大學學生，更曾經與周嘉樂有對手戲。而最近他亦有份參演多部TVB重頭劇，包括《把關者們》、《白色強人2》以及《青春不要臉》等，更憑一身爆肌成功搶鏡，是非常有潛力的後起之秀！

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