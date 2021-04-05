吳孟達停工數年堅持「三不做」　黃一山：佢唔想賺呢啲黑心錢

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-05 12:30

資深演員吳孟達早前因病離世，令人惋惜。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

資深演員吳孟達早前因病離世，令人惋惜。其實2014年佢心臟已出現問題，停工好幾年，與佢私交甚督嘅黃一山，曾勸達哥接代言商演呢類簡單搵快錢工作，繼而發現達哥原來有「三不做」原則。

黃一山與吳孟達多次合作感情要好。（黃一山微博）

黃一山曾指達哥性格豪爽大方，永遠要爭住買單，即使同場有好多一線演員或有錢老闆依然如此，黃一山說：「佢話『冇所謂呢啲濕濕碎』，相對佢嘅片酬呢啲係好小嘅意思，錢係搵嚟使嘅。」達哥產量一直好高，最多試過一年17套電影作品，到2014年達哥心臟有事要停工數年休養。

黃一山透露吳孟達有三不做。（影片截圖）

黃一山曾勸達哥接代言商演呢類簡單搵快錢工作，佢話達哥透露自己有三不做：「我有三不做，我唔鍾意唱歌，唔少公司邀請我去唱，全部拒絕。第二，唔做任何房地產嘅廣告代言或剪綵，好多老百姓可能因為我嘅名氣而去買樓，但如果遇到不良發展商或樓盤爛尾，老百姓冇晒畢生積蓄，就會覺得好對唔住佢哋，我唔想賺呢啲黑心錢。第三，唔做藥業廣告，唔知藥廠係咪有良心，唔想病人因為我而唔睇醫生，延誤病情。」

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