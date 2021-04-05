黃奕自揭被前夫黃毅清設20鏡頭監視　懷孕六個月時首遭家暴

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-05 18:45

43歲嘅內地女星黃奕2011年下嫁富二代黃毅清，二人育有一女，婚姻只維持3年，爆出家暴風波不歡而散，當年佢更曾公開被人打到額頭有凹陷嘅照片。近日佢喺內地真人騷《怦然再心動》中憶述當年首次被家暴，以及前夫喺屋企裝了20多個攝像鏡頭，令人心寒。

黃奕與黃毅清在網上互罵，負評不斷。（視覺中國）

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網上近日流傳《怦然再心動》中黃奕與女演員王子文一段對話，畫面幾乎漆黑一片，黃奕提及前夫指：「我屬於以前……有可能我那個……前夫太可怕了，所以我現在覺得，其他東西都不是事兒。他在家裏有裝20幾個攝像頭（cam），你隨時隨地突然發現這裏有一個，打開櫃子，發現櫃子裏有一個，那段日子我覺得太恐怖。而且這種人脾氣是……你知道有暴力的人，他的脾氣不是說跟你吵架，打就是到頂峰的，他是『哐』一句就來了。有可能『你為甚麼不接電話？』就是那種手機就摔過來了，沒有原因的。」王子文追問黃奕第一次遇到這種事時是幾時，黃奕答：「懷孕了。」王子文質問黃奕：「為甚麼還跟他在一起呀？懷孕了也不能跟他在一起呀，這種事有一次就會有一萬次！」不過，黃奕並未因為王子文的「認同」而變得激動，只答：「那次是我懷孕6個月了，（傷害了你，儍！）那個時候就又原諒了……」片段至此完結。

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如今黃奕獨立撫養囡囡，希望成為她的榜樣。（視覺中國）