Anya Taylor-Joy絕美性感造型驚豔網民　靠低碳飲食保持纖瘦身材

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-06 09:30

現年24歲的Anya Taylor-Joy去年憑Netflix大熱劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）而再度爆紅，更在金球獎及周一（5/4）舉行的美國演員工會獎，揮低多位前輩包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）及姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）奪得視后。Anya以超性感造型亮相，不禁令人猜想她如何保持住纖瘦身材！

Anya Taylor-joy擁有獨特空靈氣質，每次出席公開活動及頒獎典禮都令人眼前一亮。根據外國傳媒報道，原來Anya近年都靠低碳飲食來搣甩Baby Fat顧保持好身材。其實低碳的意思是低碳水化合物，除了飯、麵類、麵包等低碳水化合物，根莖類的蔬菜、粟米等都是澱粉類碳水化合物。而進行低碳飲食的目的就是降低血糖，防止胰島素過度分泌，從而累積脂肪。

Anya亦會挑選低升糖指數，即低GI值（Glycemic index）的食物。低GI飲食好處多，包括比較有飽足感、不易感到餓，更互提升好膽固醇，亦可幫助穩定血糖，降低心血管疾病及高血壓。另外，Anya在配合日常飲食中，會飲用大量水，更會每天飲用蘋果醋。除了可以助排清宿便，還可以加快新陳代謝。

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