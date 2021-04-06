律政強人｜劇情李旻芳接吳嘉儀睇到精神錯亂　二人到底有幾似樣？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-06 00:00

最近在翡翠台深宵時段重播由智叔、方中信和李佳芯主演的《律政強人》（2016），重溫的焦點所在當然是一班前輩級例如廖啟智、方中信、劉丹以及鍾景輝等演技大鬥法，但一眾後輩亦再度成為關注，當中睇到「思覺失調」頭五集又再度受到關注，事關在首3集出現的「李太」（李旻芳飾）與第4、5集出現的𡃁模Miki（吳嘉儀飾）太過似樣。

睇睇李太如何變成𡃁模：

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其實吳嘉儀與李旻芳（Lucy）似樣已非新鮮事，她亦曾經在接受訪問時提過自已有時會被人認錯是《東張西望》的李旻芳，「或者叫我做TVB阿邊個」，但吳嘉儀並不介意，亦表示自己對每個角色都非常認真：「我會每場戲都博到盡，希望第時個婚禮佢親友見到我唔會講『TVB個茄哩啡』，而係講到我個全名吳嘉儀或者阿七。」

先睇睇李旻芳靚相：

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其實阿七一向不乏演出機會，無論顏和身型都不比李旻芳差，早前在《迷網》飾演女警員Fion經常伴在主角陳曉華和楊明身旁，不少觀眾都讚她顏值不輸陳曉華，演技也不算差；而他在《好日子》演「少女版陳煒」以及《金宵大廈》「鴉烏」的一角而備受關注，可惜苦無上位機會，更曾被傳媒形容為「紅角不紅人」。

不過阿七對此亦非常樂觀：「其實『紅戲唔紅人』都啱嘅，但我希望係『紅戲未紅人』啦， 始終每套劇都有前輩或者發揮更好嘅演員。其實每年公司都有好多靚女加入（香港小姐），更年青更靚嘅大有人在，好彩我演藝學院（2015年畢業）經歷咗4年都有一定心理質素訓練，我明白我嘅目標，希望做到過到戲癮、娛樂到大家嘅角色啦，最終就梗係想感動到人！」

睇埋吳嘉儀嘅靚相：

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