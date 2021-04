無限斜棟有限公司｜編劇首集向3套戲致敬　唔及盧慧敏曬腿吸睛？

撰文: 秦志鴻 最後更新日期: 2021-04-06 00:30

由陳卓賢(Ian)、黃定謙以及盧慧敏(Amy Lo)主演的ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》於昨晚(4月5日)首播,由於此劇是Ian與Amy Lo撻著的劇集,不少粉絲都對此十分期待,加上二人近日人氣高企,所以《無限斜棟有限公司》未播出之前已經令劇迷期待。

果然,二人的粉絲亦等得有價值,在第一集已經滿足了「觀感」上的寄望,先有Amy Lo大騷長腿,就連Ian都在尾段露肉,不負眾望大飽眼褔!

無限斜棟有限公司︱陳卓賢公開放閃狂讚女友盧慧敏:心地善良

即睇二人如何滿足觀眾的眼球:

當然,除了三位主角夠吸引之外,兩位編劇許賢向蘇致豪亦是觀眾的追看焦點之一。相信近日有不少網民都有留意許賢、蘇致豪以及游學修等創立的YouTube頻道「試當真」,而「試當真」亦在短時間於超越10萬訂閱,大受歡迎。

其實《無限斜棟有限公司》第一集中不難找到許賢、蘇致豪在「試當真」影片的節奏,頗有影子。但最明顯的是在劇中找到不少向電影致敬的橋段,是兩位編劇的拿手好戲之一。而在《無限斜棟有限公司》第一集就找到《無間道》、《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind/1977)以及《97家有囍事》的影子,在引起觀眾共鳴的同事又不會有「抄襲」的味道。

點擊下圖睇睇《無間道》、《第三類接觸》以及《97家有囍事》的影子:

睇埋Amy Lo靚相: